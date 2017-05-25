Репетиторы: задания ЦТ давно соответствуют программе, но дополнительную подготовку это не отменяет

Сегодня во время посещения столичной школы № 61 Александр Лукашенко сообщил , что в этом году все тесты будут ориентированы на школьную программу и больше не придется прибегать к услугам репетиторов. Со своей стороны специалисты полагают, что пока учителя будут завалены бумажной работой, они не смогут дать нормальные знания детям.



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Репетитор Евгений Ливянт рассказывает: уже много лет школьная программа по математике соответствует темам ЦТ, а вот по физике иногда попадаются одна-две задачи, которые становятся для детей полным сюрпризом.

— Программа имеет три составляющие: знания, умения, навыки. Так вот, много лет по формальным признакам темы на школьных экзаменах соответствуют темам ЦТ. А дальше начинается самое интересное — у школьников нет умения и навыков решать многие из тех задач, которые даются на ЦТ, потому что их не решают на уроках, — говорит Ливянт. — Во-первых, таких задач просто нет в учебниках. Во-вторых, у детей просто нет времени, чтобы разобрать несколько заданий. По моим наблюдениям, пять задач из 30 по математике дети вообще никогда не видели в жизни, если дополнительно нигде не занимались. И еще пять−десять из 30 задач они не могут решить из-за отсутствия навыков.

По мнению репетитора, вопрос на самом деле глубже: как преподают эти темы в школе? Как сами дети относятся к учебе? Он уверен, что вопрос подготовки к ЦТ не решается лишь тем, что задания тестов будут на 100% соответствовать школьной программе.

— Сейчас преподавание в школе сведено к какому-то абсурду. Дети сами рассказывают, что им дают переписать только одно предложение и просят не мешать, пока учитель "заполняет бумажки". Школьники проходят тему, закрывают учебник и забывают. Меняются учителя, нет системы, нет единого подхода. К примеру, три года назад был хороший учитель, потом пришел плохой — и все знания улетучились. Пока школа далека от жизни, придется нанимать репетиторов, — уверена репетитор по русскому языку Анжелика Салонович. — Что же касается самих тестов, то они хорошие и соответствуют школьной программе,

Евгений Ливянт надеется, что на ЦТ станет меньше задач "самоделок", которые не встречаются ни в одном учебнике, и их формулировки настолько сложны, что дети не могут понять их условия, и допускают ошибки именно в решении.

— На самом деле не все так просто. Школьная программа гораздо больше, чем программа вступительных экзаменов по математике и физике. Например, по математике в 10−11 классах изучаются огромные темы, которых на ЦТ вовсе нет. И в этом плане программа ЦТ не соответствует школьной. Кстати, в этом смысле мы сильно уступаем соседям. Если мы сравним вступительную программу в России, Польше и Беларуси, то наша гораздо проще и меньше, и с каждым годом разрыв все значительнее, — отмечает Евгений Ливянт.

Собеседник резюмирует, что ЦТ остается единственным объективным результатом, по которому можно судить об уровне среднего образования.