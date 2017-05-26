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В Беларуси в воскресенье будет плюс 22-27 градусов
27.05.2017 11:03 — Новости Общества | БелТА
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается 28 мая в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла, максимальная днем - плюс 22-27 градусов. По северо-востоку ожидается 17-21 выше нуля.
В связи с высокой пожароопасностью в некоторых регионах Гидромет обращает внимание, что в лесах и на дачных участках необходимо быть осторожными с огнем.-0-
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Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, слабый до...
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