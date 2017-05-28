Выпускные вечера пройдут в большинстве школ 10 июня

По завершении последних звонков и экзаменов более 57 тысяч 11-классников соберутся для проведения выпускных вечеров. В каждой школе — по своему сценарию и с особенностями, но есть и общие черты выпускных 2017 года в Беларуси. Как поздравлять учителей и учеников, что можно дарить и как проводят выпускные без алкоголя — в специальном обзоре Sputnik.

Как пройдут выпускные?

В большинстве своем выпускные вечера организовывают школы и гимназии на своей территории — если позволяют площади и количество выпускников. В редких случаях по согласованию с местной районной администрацией школы проводят выпускные в иных учреждениях. Так, некоторые минские гимназии иногда проводили выпускные во Дворце Республики или на базе Дворца детей и молодежи.

Выпускные вечера делятся на официальную и неофициальную части. В рамках первой выпускникам напутствие дают педагоги и руководство школ, а также представители местных ветвей власти. Получают выпускники на руки и свои аттестаты об общем среднем образовании.

Неофициальная часть обычно включает в себя дискотеку, застолье и встречу рассвета — этой традиции уже не одно десятилетие.

Как поздравлять с выпускным?

В первую очередь любой выпускной — праздник для самих выпускников: в этот день принято дарить им подарки и сувениры. Девушкам часто дарят цветы или приятные "безделицы", парням — признаки "взрослого мужчины": бумажники, часы или галстуки.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Последние звонки для школьников Беларуси прозвучат 30 мая

Многие с выпускным поздравляют и своих классных руководителей, а также учителей-предметников — им несут цветы и угощения. Если в классе хотят сделать более существенный подарок, то важно помнить: согласно белорусскому законодательству, его стоимость не должна превышать пять базовых величин, то есть 115 белорусских рублей. Хотя многие игнорируют такие ограничения и дарят своим бывшим учителям даже телевизоры.

Примеров коротких поздравлений с выпускным, как для смс, так и в стихах, найти можно великое множество, а многие предпочитают сочинять их самостоятельно. Предлагаем вам несколько примеров коротких поздравлений на выпускной-2017.

Есть ли приметы на выпускные?

Среди примет и традиций выпускных — уже упомянутая выше встреча рассвета: считается, что именно с первыми лучами солнца наутро выпускники вступают в свою взрослую жизнь, которая должна быть счастливой.



© Sputnik / Марина Серебрякова На бал: выпускница выбирает платье с модным блогером

Для девушек большинство примет на выпускной связаны с платьями: они должны быть непременно новыми — это также сулит выпускницам удачу. Многие рекомендуют выпускникам ровно в полночь загадывать желания — говорят, что они обязательно исполнятся.

Следовать суевериям или нет — дело каждого выпускника, но одно известно точно: выпускной вечер запоминается на всю жизнь, поэтому его надо провести максимально хорошо.

Праздник без алкоголя

10 июня по всей Беларуси будет ограничена продажа алкогольных напитков: от пива и до более крепких. Меру эту предпринимают для того, чтобы обеспечить порядок не только в школах, но и на улицах в дни гуляний выпускников и их родителей.



© Sputnik Кирилл Каллиников На время выпускных вечеров в Минске ограничат продажу спиртного

В рамках самих выпускных вечеров алкоголь также под запретом — проносить и употреблять свои напитки на праздничных мероприятиях нельзя, а за порядком в школах и лицеях будут следить правоохранительные органы.

Единственное, где 10 июня в Беларуси можно будет покупать алкоголь — в кафе и ресторанах, однако важно помнить: несовершеннолетним употреблять горячительные напитки строжайше запрещено.

После выпускного

Уже 12 июня в Беларуси пройдет первое централизованное тестирование — по белорусскому языку. Эти дни для выпускников будут по-настоящему горячими, а заодно они получат новое "звание" — абитуриентов.

Подача документов в университеты и институты начнется в июле, а списки зачисленных появятся ближе к августу. Но накануне выпускных вечеров советуем не думать об этом — лучше наслаждайтесь моментом.