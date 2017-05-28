|
Минобороны: парад 3 июля пройдет по особому сценарию
29.05.2017 18:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая — Sputnik. Проведение военного парада в честь Дня Независимости поддерживается большинством населения, заявил в понедельник по итогам доклада президенту Беларуси глава Минобороны Андрей Равков.
В понедельник Александр Лукашенко
"По итогам встречи решено в нынешнем году провести парад по особому сценарию, чтобы это не стало рядовым показным мероприятием. В частности, будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число коробок механизированной колонны", — сообщили Sputnik в пресс-службе президента.
По окончании торжественного шествия часть военной техники оставят на улицах Минска — "чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть ее поближе".
Кроме военной техники, пустят на параде и гражданскую — достижения отечественного машиностроения также часто показывают на подобных мероприятиях, в том числе тракторы, БелАЗы и другие модели.
В параде ко Дню Независимости 2016 года приняли участие около 130 единиц боевой техники и порядка пяти тысяч человек, из них около трех тысяч прошли в пешем строю. Участвовали также и российские самолеты — в этом году они вновь вместе с белорусскими поднимутся в небо над Минском 3 июля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военная техника после завершения парада не разъедется - ее можно будет посмотреть вблизи всем желающим.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии