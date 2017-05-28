Минобороны: парад 3 июля пройдет по особому сценарию

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Проведение военного парада в честь Дня Независимости поддерживается большинством населения, заявил в понедельник по итогам доклада президенту Беларуси глава Минобороны Андрей Равков.

В понедельник Александр Лукашенко призвал не экономить на проведении парада и поручил провести его на высоком уровне. Присутствующий на совещании Равков заверил: большинство проведение парадов поддерживают, а особенным это событие становится и для военнослужащих.

"По итогам встречи решено в нынешнем году провести парад по особому сценарию, чтобы это не стало рядовым показным мероприятием. В частности, будет увеличено количество пеших коробок парадных расчетов за счет отдельных механизированных бригад и территориальных войск, а также число коробок механизированной колонны", — сообщили Sputnik в пресс-службе президента.

По окончании торжественного шествия часть военной техники оставят на улицах Минска — "чтобы горожане и гости столицы смогли разглядеть ее поближе".

Кроме военной техники, пустят на параде и гражданскую — достижения отечественного машиностроения также часто показывают на подобных мероприятиях, в том числе тракторы, БелАЗы и другие модели.

В параде ко Дню Независимости 2016 года приняли участие около 130 единиц боевой техники и порядка пяти тысяч человек, из них около трех тысяч прошли в пешем строю. Участвовали также и российские самолеты — в этом году они вновь вместе с белорусскими поднимутся в небо над Минском 3 июля.