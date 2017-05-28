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В Могилеве 30 мая объявили днем трезвости

29.05.2017 20:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве 30 мая объявили днем трезвости. Продавать алкоголь будут только в розлив в кафе, барах, ресторанах, сообщили в горисполкоме.

30 мая в школах города пройдут последние звонки. По традиции, в этот день торговля ограничивает продажу алкоголя с 00.00 до 24.00 по решению горисполкома.

Также днем трезвости в Могилеве будет 9 июня. В этот день у школьников пройдут выпускные вечера.

 
Теги: Могилев
 
 
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Продавать алкоголь будут только в розлив в заведениях общепита.

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