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В Беларуси планируется скорректировать тарифы на риелторские услуги

31.05.2017 18:42 — Новости Общества | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется скорректировать тарифы на риелторские услуги. Об этом сообщила консультант управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Татьяна Булах во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА.

"Вопрос о некотором изменении тарификации на риелторские услуги планируется рассмотреть при корректировке постановления Совета Министров, которым утверждены тарифы (ставки) на риелторские услуги и положение о порядке их оплаты", - отметила она.

Планируется также рассмотреть вопрос о снижении тарифов на отдельные дорогостоящие услуги, например на услугу по подбору варианта сделки с объектом недвижимости (квартирой, комнатой, долей), стоимость которой сейчас составляет 45 базовых величин.

В свою очередь эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" (БелАН) Светлана Куделко отметила, что действующая система тарификации несколько устарела. "Мы считаем, что тарифы на оказание услуг необходимо модернизировать, сделать их более гибкими и понятными потребителям, что позволит взимать плату за оказанные услуги в зависимости от объема выполняемой в каждом случае работы", - пояснила она.

Также эксперты БелАН предлагают предусмотреть возможность предоставления потребителям скидок. Это поможет сделать систему оплаты услуг более демократичной и учитывающей интересы потребителей.

В настоящее время законодательство позволяет применить скидку к тарифам на риелторские услуги в размере 50% для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и включенных в отдельные списки на внеочередное получение льготных кредитов или одноразовых субсидий. По словам Татьяны Булах, Минюст поддерживает предложение экспертного сообщества о расширении применения скидок на риелторские услуги. "Было бы целесообразно установить скидки и для некоторых других категорий населения", - уточнила она. Все предложения будут тщательно прорабатываться, в том числе с участием представителей риелторских организаций, добавила представитель министерства.-0-

Все материалы прямой линии можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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