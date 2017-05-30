На белорусском рынке недвижимости востребованы новые квартиры с хорошим ремонтом - эксперт

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время на белорусском рынке недвижимости востребованы новые квартиры с хорошим ремонтом, отметила во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" в пресс-центре БЕЛТА эксперт ОО "Белорусская ассоциация "Недвижимость" Светлана Куделко.

"Сегодня на рынке недвижимости востребованы квартиры с хорошим и свежим ремонтом. Такие предложения есть как на вторичном рынке, так и на первичном - от застройщиков. Стоимость квадратного метра в них на $100-150 выше, чем в квартирах без отделки", - рассказала она.

В то же время эксперт предупредила, что вложения в дорогой ремонт старой квартиры на вторичном рынке нецелесообразны, затраты не окупятся при продаже. Чтобы повысить привлекательность квартиры, она порекомендовала освежить ее косметическим ремонтом. "На стоимости это значительно не отразится, но повлияет на выбор покупателя в пользу этой квартиры", - сказала Светлана Куделко.-0-

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