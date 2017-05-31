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Приоритет – работе с кадрами

31.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На протяжении двух дней на базе 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов проходил методический сбор с начальниками кадровых органов Вооруженных Сил Республики Беларусь. Участники рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся их профессиональной деятельности.

Начальник главного управления кадров Министерства обороны полковник Андрей Савич в выступлении подчеркнул, что сегодня одним из наиболее важных направлений является работа по обеспечению необходимой укомплектованности Вооруженных Сил военными кадрами. Помимо постановки в армейский строй офицеров — выпускников высших военных учебных заведений, осуществляется принятие на военную службу по контракту и призыв на военную службу офицеров из запаса.

Полковник Андрей Савич акцентировал внимание на вопросах повышения качества подготовки военных специалистов, совершенствования системы прогнозирования необходимой численности военных кадров, обоснования ежегодного и перспективного заказа на их подготовку. Он подчеркнул: формы и методы работы кадровых органов Вооруженных Сил постоянно совершенствуются, что приносит положительные результаты.

В рамках методического сбора на базе военного комиссариата Борисовского и Крупского районов Минской области были проведены учебные занятия с начальниками групп (учета и предназначения офицеров запаса) мобилизационных направлений военных комиссариатов областей и Минска, в ходе которых были рассмотрены вопросы учета и предназначения офицеров запаса.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Николая Макаревича

 
Теги: Минск
 
 
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