Площадки для игры в городки появятся в жилых микрорайонах Гродно

Традиционную, но незаслуженно забытую игру хотят возродить в Гродно и предложить в качестве времяпрепровождения под открытым небом для всех желающих. Планируется обустроить площадки для городков в областном центре, приобрести инвентарь и подготовить инструкторов, которые помогут желающим изучить правила игры.



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«Сейчас профессионально играют в городки на Гродненщине лишь в Лидском районе, в Березовке с 2012 года провели несколько первенств Европы по городошному спорту. Запланируем семинары у педагога из Березовки, подготовим инструкторов из центров физкультурно-оздоровительной работы, которые помогут запустить игру в массы», — отметили в управлении спорта и туризма облисполкома.

Первые площадки для городков планируется обустроить в Гродно к августу. Места для них выбираются в спальных микрорайонах, чтобы желающие могли тренироваться самостоятельно после работы или формировать уличные команды. Также площадку планируется обустроить в лесопарковой зоне Пышки, где в будние дни летом отдыхает много пенсионеров, а в выходные люди приходят семьями. Городки хотят развивать как вид спорта и вариант времяпрепровождения для гродненцев, не требующий больших затрат. Народная спортивная игра городки существует более двух столетий. Особую популярность завоевала в XX веке: с 1936 года проводились чемпионаты СССР по городкам.

Согласно официальной статистике, в 1960—1970-е годы городками в Советском союзе занималось около 350 тыс. человек. С начала XXI века интерес к городошному спорту снова стал повышаться, ежегодно проходят розыгрыши Кубка Европы по городкам, проводятся чемпионаты мира. Для этой игры нужна специальная площадка со стенкой, в которую будут отлетать выбитые из «города» фигуры, составленные различным образом из пяти деревянных цилиндров, и ровной площадкой, на которой они выставляются. Задача участников — выбивать их метанием биты с определенных расстояний.