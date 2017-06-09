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Праздник по-русски: в Минске отметили День культуры России

10.06.2017 21:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В белорусской столице несколько тысяч человек собрались на открытие Дня культуры России. Праздник по-русски для белорусов отметили на площади Свободы.

Татары, дагестанцы, чуваши, башкиры в национальных костюмах пели, танцевали, угощали, проводили мастер-классы. Горожане с удовольствием дегустировали эчпочмаки, чак-чак, хворост, манты. Взрослые фотографировались с национальными атрибутами, а дети играли в народные игры.

«Крепнут наши экономические связи, политические, внешнеполитические связи, оборонный потенциал крепнет (учения совместные пройдут Минобороны РФ и Беларуси в сентябре). Самое главное - крепнут отношения между людьми. У нас нет никаких границ, никаких ограничений в сфере работы, образования, здравоохранения. Все интегрировано. Я вот живу в Беларуси, я как дома практически. Так и каждый российский гражданин здесь. И белорус в России себя так же чувствует: как дома. Это самое главное», - отмечает чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков.

Дни национальных культур традиционно проводят в Минске каждое лето. Например, с 6 по 7 июня с успехом отметили Дни культуры Молдовы. Их открыли премьер-министры двух стран Андрей Кобяков и Павел Филип.

 
Теги: Минск
 
 
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Все желающие смогли увидеть национальные танцы, попробовать вкусные блюда и поучаствовать в мастер-классах.

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