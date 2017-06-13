ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белавиа" полетела в Калининград из Витебска и обратно

13.06.2017 21:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" 9 июня начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Витебск — Калининград, об этом сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

"Белавиа" полетела в Калининград из Витебска и обратно
© Sputnik / Роман Шантар.
Из Гомеля начали летать самолеты в Турцию

Рейсы преимущественно будут выполняться на самолетах CRJ 200, которые вмещают до 50 пассажиров. Самолеты будут летать дважды в неделю по пятницам и воскресеньям до 8 сентября включительно.

По информации калининградского аэропорта "Храброво", продолжительность полета будет составлять чуть более часа.

Также в летнем сезоне "Белавиа" выполняет рейсы в Калининград из Минска. В расписании запланировано до трех рейсов ежедневно.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейсы будут выполняться дважды в неделю до 8 сентября включительно, также авиаперевозчик осуществляет полеты в Калининград из Минска.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Калининград-Витебск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика