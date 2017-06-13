МИНСК, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" 9 июня начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Витебск — Калининград, об этом сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.



© Sputnik / Роман Шантар. Гомеля Из начали летать самолеты в Турцию

Рейсы преимущественно будут выполняться на самолетах CRJ 200, которые вмещают до 50 пассажиров. Самолеты будут летать дважды в неделю по пятницам и воскресеньям до 8 сентября включительно.

По информации калининградского аэропорта "Храброво", продолжительность полета будет составлять чуть более часа.

Также в летнем сезоне "Белавиа" выполняет рейсы в Калининград из Минска. В расписании запланировано до трех рейсов ежедневно.