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"Белавиа" полетела в Калининград из Витебска и обратно
13.06.2017 21:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" 9 июня начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Витебск — Калининград, об этом сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.
Рейсы преимущественно будут выполняться на самолетах CRJ 200, которые вмещают до 50 пассажиров. Самолеты будут летать дважды в неделю по пятницам и воскресеньям до 8 сентября включительно.
По информации калининградского аэропорта "Храброво", продолжительность полета будет составлять чуть более часа.
Также в летнем сезоне "Белавиа" выполняет рейсы в Калининград из Минска. В расписании запланировано до трех рейсов ежедневно.
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Рейсы будут выполняться дважды в неделю до 8 сентября включительно, также авиаперевозчик осуществляет полеты в Калининград из Минска.
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