Беларусь и Россия не будут вводить визы к ЧМ по футболу

Визы на границе Беларуси и России к чемпионату мира по футболу 2018 года вводить не будут. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает «МИР 24».

Рапота опроверг сообщения о том, что Россия планирует ввести визовый режим на границе с Беларусью на время мундиаля. Он подчеркнул, что это нарушает идею Союзного государства. Сейчас разрабатывается проект соглашения о взаимопринятии виз двумя странами для того, чтобы упростить процедуру пересечения границы для граждан других государств.