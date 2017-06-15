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Беларусь и Россия не будут вводить визы к ЧМ по футболу

15.06.2017 22:29 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Визы на границе Беларуси и России к чемпионату мира по футболу 2018 года вводить не будут. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает «МИР 24».

Рапота опроверг сообщения о том, что Россия планирует ввести визовый режим на границе с Беларусью на время мундиаля. Он подчеркнул, что это нарушает идею Союзного государства. Сейчас разрабатывается проект соглашения о взаимопринятии виз двумя странами для того, чтобы упростить процедуру пересечения границы для граждан других государств.

Красавцы стадионы
 
 
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Григорий Рапота заявил, что введение визового режима нарушает идею Союзного государства.

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