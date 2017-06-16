Товарооборот между Россией и Беларусью вырос до $9 млрд

Товарооборот между Россией и Беларусью с начала года вырос на четверть - до девяти миллиардов долларов. Об этом в Петербурге на заседании Совета министров Союзного государства рассказал премьер России Дмитрий Медведев, передает «МИР 24».

Участники встречи отметили позитивную динамику в различных сферах торговли и сотрудничества. Кроме того, они обсудили проблемы пересечения границы внутри Союзного государства. Ранее Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран, поэтому граждан третьих государств, которые через нее прибывают в Россию, тщательно досматривают на границе. Для чартерных рейсов из Беларуси в Россию будет введен упрощенный режим.

«Проблему, которую мы сегодня обсуждали, по которой коллеги работали в России и Беларуси, это лица из третьих стран. Процедура их въезда и пребывания требует иной степени контроля, что и предстоит дополнительно проработать», - подчеркнул Дмитрий Медведев.