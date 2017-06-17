Как в Витебске отметили День йоги

Возле концертного зала «Витебск» 17 июня собралось около 200 человек — на бесплатную тренировку по йоге, которую провели профессиональные инструкторы. Мероприятие состоялось накануне Международного дня йоги, который отмечается 21 июня. Праздник прошел при поддержке посольства Индии в Беларуси и горисполкома.





Среди пришедших на тренировку были люди разного возраста, пола и уровня подготовки. С собой организаторы просили принести только коврики и воду.

Ведущие зачитали приветствие посла Индии в Беларуси Саксена Панкаджа. В нем отмечалось, что йога помогает справиться со стрессом, контролирует ум. «С помощью йоги можно стать лучшим менеджером, лучшим политиком и даже лучшей домохозяйкой», — считает господин посол.





Инструкторы провели сурья-намаскар — комплекс, основанный на дыхательных упражнениях и медитации, показали различные асаны и способы расслабления. Затем прошли мастер-классы и лекции «Красота. Здоровье. Сила. Хатха-йога», «Йога и тантра», «Йога для детей» и «Трансформирующие игры».

Занятия йогой на свежем воздухе длились около двух часов.





















