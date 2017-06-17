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Результаты ЦТ по математике станут известны после 28 июня
18.06.2017 11:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. Результаты ЦТ (централизованного тестирования) по математике станут известны более чем пятидесяти тысячам сдававших тест после 28 июня, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Абитуриенты в воскресенье написали тестирование по математике — этот предмет стал вторым по популярности среди поступающих в белорусские вузы после русского языка, на математику были записаны более 51 тысячи человек.
Результаты ЦТ по математике будут известны приблизительно через десять дней — то есть после 28 июня, а, вероятнее всего, в понедельник 29 июня. Первыми свои баллы по математике узнают подписавшиеся на смс-рассылку РИКЗ абитуриенты, затем оценки появятся и на сайте Республиканского института контроля знаний.
В 2016-м на обработку бланков ЦТ по математике у РИКЗ ушло порядка десяти дней. Более 50 баллов смогли набрать лишь 14,44% абитуриентов, а максимальный балл получили лишь 25 человек. Меньше 15 баллов в прошлом году получили 4,9% всех абитуриентов.
ЦТ — необходимый этап для большинства абитуриентов при поступлении в высшие учебные заведения. Уже состоялись тестирования по русскому и белорусскому языкам, а также обществоведению.
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В минувшем году РИКЗ обрабатывал бланки ЦТ по математике около десяти дней – такой же срок возможен и в 2017-м.
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