Доброе утро!

Хорошие были выходные, правда? И в ближайшие дни будет так же тепло. Так что после работы берем велосипеды — и айда на природу, наслаждаться по-настоящему хорошим летом.





ВАЖНОЕ

Чтобы получить очередные транши кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму 900 млн долларов, Минску нужно выполнить несколько условий. Какие именно — рассказываем здесь .

ИП, адвокатам и нотариусам хотят упростить взносы в ФСЗН — они смогут платить их пропорционально отработанному времени. То есть, не работаешь — не платишь.

Наш премьер Андрей Кобяков встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым — и Беларусь и Россия смогли договориться по целому ряду проблемных вопросов. Что обсудили — читайте здесь .

Коротко о спорте. Белорусские баскетболистки потерпели второе поражение на чемпионате Европы — и почти сразу же потеряли шансы на выход в плей-офф Евро-2017, досрочно заняв последнее место в группе «В».

Печальные новости из Лондона: при пожаре в высотке без вести пропали и, вероятно, погибли 58 человек. Правительство выделило погорельцам $ 6,4 млн и пообещало переселить их в новые жилища в течение трех недель. Чем живет город после случившегося — смотрите здесь .

В Португалии бушуют лесные пожары: уже погибли 58 человек, еще около 60 пострадали.





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Вот здесь рассказываем, как живет белорус в Цирке дю Солей. «Бесконечные тренировки. Пока ты не начнешь делать каждый элемент на 10 из 10, на сцену тебя не выпустят. Более того, даже страховку на тренировке не снимут», — говорит.

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Все новости субботы, 17 июня

Все новости воскресенья, 18 июня

Кстати. Вчера абитуриенты сдавали вступительные испытания по математике. А мы предлагаем вам десять простых вопросов из школьного курса алгебры и геометрии: помните ли вы дискриминанты? решите задачу на проценты? Дерзайте, удачи !

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