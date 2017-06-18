Печальные новости из Лондона: при пожаре в высотке без вести пропали и, вероятно, погибли 58 человек. Правительство выделило погорельцам $ 6,4 млн и пообещало переселить их в новые жилища в течение трех недель. Чем живет город после случившегося — смотрите здесь.
В Португалии бушуют лесные пожары: уже погибли 58 человек, еще около 60 пострадали.
Если вы мечтаете о статусном коттедже, то этот текст для вас — просто must read. Наш читатель поделился впечатлениями о жизни в доме в пристоличных Боровлянах, который достался его семье по наследству. Он предупреждает всех, кто думает прикупить «за недорого» старый коттедж: это очень дорогая штука.
Недавно начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк анонсировал изменения в ПДД — проект подготовят до конца года. Автомобилисты Беларуси бурно обсуждали это на нашем форуме. А мы спросили экспертов, инспекторов ГАИ и автомобилистов, на что обратить внимание в первую очередь.
Президенты как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране. Вот здесь рассказываем о заработках лидеров некоторых государств.
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Собрали самые любопытные данные о том, какие автомобили есть в стране и куда делись Maserati и Rolls-Royce от каких авто отказываются белорусы. Смотрите, как изменился автопарк страны за год относительного затишья на автомобильном рынке!
В Футбольном манеже прошел первый фестиваль видеоблогеров Vidak. Взглянуть на звезд ютуба своими глазами пришли сотни минчан, в большинстве — школьники пятых-восьмых классов. За что они любят Влада Бумагу и почему родители не знают кумиров детей — в репортаже AFISHA.TUT.BY.
Вот здесь рассказываем, как живет белорус в Цирке дю Солей. «Бесконечные тренировки. Пока ты не начнешь делать каждый элемент на 10 из 10, на сцену тебя не выпустят. Более того, даже страховку на тренировке не снимут», — говорит.
Кстати. Вчера абитуриенты сдавали вступительные испытания по математике. А мы предлагаем вам десять простых вопросов из школьного курса алгебры и геометрии: помните ли вы дискриминанты? решите задачу на проценты? Дерзайте, удачи!
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