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Как подорожает жилье в Витебске в дни "Славянского базара"

19.06.2017 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Во время «Славянского базара» в Витебске вырастает цена на аренду квартир и домов. Учредитель компании «Персональный риэлтор» — база недвижимости «4УГЛА» Борис Авлуков советует гостям города бронировать жилье заранее.

Фестиваль в этом году пройдет с 10 по 19 июля. Пока, в середине июня, найти съемную квартиру на время «Славянского базара» еще можно за относительно небольшие деньги.

— В дни фестиваля цена на аренду жилья вырастает примерно в два раза, — рассказал Борис Авлуков. — Минимальная стоимость съема 1-комнатных квартир — от 15−20 и до 30−35 долларов в сутки (в зависимости от укомплектованности). А аренда элитного жилья (с евроремонтом, в центральной части города) будет начинаться от 50-ти и может доходить до 100 долларов в сутки. Но сейчас еще можно забронировать квартиру за 15−20 долларов в сутки. При этом свободного жилья осталось немного, в основном, это квартиры, которые сдают на сутки.

В то же время некоторые арендодатели блефуют, применяя ложное бронирование. И если вам сообщили, что квартира на время фестиваля уже сдали, не факт, что это в реальности так.

— Владельцы съемного жилья понимают, что в начале-середине июля будет ажиотаж, и предпочитают наблюдать за ситуацией, чтобы не продешевить, — говорит Борис Авлуков. — Но жителям Витебска, которые на время «Славянского базара» специально уезжают из города, чтобы подзаработать на сдаче своего жилья, я бы не советовал применять тактику ложного бронирования. Ведь если до вас клиенты больше не дойдут, что гипотетически возможно, то придется искать их самому. И предлагать сдать квартиру дешевле.

Риэлтор обращает внимание потенциальных квартиросъемщиков на то, что обычно сложнее всего найти жилье в первые дни фестиваля. Ближе к концу «Славянского базара» можно снять квартиру относительно недорого. Ведь все, кому надо, к тому времени уже найдут крышу над головой, и спрос будет только среди тех, кто приезжает на определенное мероприятие.

Аренда загородной недвижимости тоже подорожает:

— Участники «Славянского базара», как правило, массово снимают дома, базы отдыха, объекты агроэкотуризма в окрестностях Витебска. Стоимость этого жилья примерно такая же, как у квартир в городе — 25−30 долларов в сутки. Куда больше подорожает элитная загородная недвижимость. Например, аренда коттеджей в Лучесе и в конце улицы Лазо начинается от 100 долларов в сутки.

Звездам эстрады в прошлом году предлагали коттеджи за 1000−1500 долларов. Но требования у съемщиков к жилью соответствующие: дом не старше 2010 года постройки, современный интерьер, полная внутренняя «начинка», наличие сауны и бассейна.

— Насколько я знаю, участники и гости фестиваля готовы снимать коттеджи и дороже, но предложений по аренде таких объектов либо нет, либо выбор не богат, — отмечает риэлтор.

 
Теги: Витебск
 
 
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Риэлторы советуют бронировать жилье заранее.

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