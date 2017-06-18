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Жара не предвидится. Погода в Витебске на неделю

19.06.2017 07:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Неделя не порадует июньской жарой. Снова задождит, вероятны грозы, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Матвеев

В понедельник температура воздуха днем +21…23°С. Возможны дождь и гроза, ветер порывами до 12 метров в секунду.

Во вторник, 20 июня, будет без осадков и чуть теплее — днем до +24°С, но ветер усилится.

В среду столбик термометра в дневные часы покажет +16…18°С, облачно, возможны дождь и гроза.

Четверг, 22 июня, также будет прохладным и дождливым.

Небольшой дождь ожидают и в пятницу. Температура днем +16…18°С.

Погода в Витебске и области

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Теги: Витебск
 
 
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Неделя, к сожалению, не порадует июньской жарой.

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