Кто такой Войнилович и почему он отказался от предложения Столыпина

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Члены комиссии по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других частей Минска проголосовали за присвоение имени Эдварда Войниловича скверу близ костела Святого Симеона и Алены. Войнилович был не только основателем одного из самых красивых минских костелов — Красного, но и видным политическим деятелем Беларуси. В 1918 году во времена немецкой оккупации от имени местных помещиков выступил с планом восстановления Великого княжества Литовского. А в свое время он даже отказался от выгодного предложения Столыпина стать заместителем министра сельского хозяйства Российской империи.



© Sputnik РИА Новости Убийство Столыпина: два выстрела, которые изменили историю

Сейчас многие минчане знают Войниловича главным образом как основателя Красного костела. Чем еще знаменит белорус, и почему коммунистическая партия долгое время выступала против присвоения скверу его имени, читайте в обзоре Sputnik.

Чьи имена носит Красный Костел

Эдвард Войнилович, общественный, политический деятель, меценат в тридцать пять лет женился на Олимпии, и вскоре в семье появилось двое детей — Симеон и Елена (Сімон і Алена). Преждевременная кончина обоих детей стала для семьи Войниловичей трагедией: в двенадцать лет умер Симеон, а в канун своего девятнадцатилетия скончалась Елена. В память о них Эдвард Войнилович решил соорудить на собственные деньги костел — восемь лет католическая община Минска пыталась добиться от властей города права построить храм, и лишь в 1905 году им это удалось. Место, выбранное для строительства Красного костела, который носит имена святых Симеона и Елены — покровителей умерших детей, тогда не было городским центром. Меценатская помощь семьи Войниловичей значительно ускорила строительство.

Автором проекта выступил польский архитектор Томаш Пайздерский. В 1908 году основные строительные работы были завершены, а в 1909 году на костел подняли колокола. В 1910 году строительство было окончено, и архиепископ Ключинский освятил храм.

Кстати, Войнилович выступал спонсором строительства не только костелов, но и православных церквей. Благодаря ему в деревне Мокраны возвел православную Георгиевскую церковь, а неподалеку — католический костел.



© Фото: Рымска-каталіцкая парафія імя Св. Сымона і Св. Алены Основатель костела святых Симеона и Елены Эдвард Войнилович

Войнилович и белорусизация

В 2015 году были собраны больше двух тысяч коллективных обращений граждан за присвоение скверу за костелом Симеона и Елены имени Войниловича. Против высказались лишь 113 минчан. Противники переименования, утверждали, будто этот общественный деятель — сторонник полонизации и присвоение скверу его имени может даже "привести к ссоре с Россией". Главными противниками присвоения скверу имени Войниловича были коммунисты из партии "Справедливый мир" (партия Сергея Калякина), по их мнению у Войниловича были пропольские настроения. На деле же он выступал меценатом белорусской литературы, открыто осуждал Рижский мир, который привел к разделу Беларуси и передаче ее части Польше.

Сам Войнилович вспоминал, что белорусским языком владел в той же степени, что и польским, и говорил на нем со своими работниками.

"В течение десятилетий я был в постоянном контакте со всеми проявлениями белорусского движения, вначале в Минске, где приходилось встречаться с Луцкевичем и Костровицким (увечным), а затем в Вильнюсе и Петербурге — с Ивановским, Шипилло. Изо всех белорусских объединений, принимая в них участие материально, я, в конце концов уходил, так как их деятельность, которая начиналась с самопознавания и национального возрождения обычно в конце приобретала социалистическое направление", — писал Войнилович и признавал, что с социалистическими настроениями не мог согласиться.



© Sputnik Юрий Заритовский В советское время в Красном костеле был Дом кино

Войнилович и Столыпин

Войнилович получил хорошее образование. Окончив с медалью Слуцкую гимназию, в 1865 году он поступил в Петербургский императорский технологический институт. В 1872 году стал слушателем Сельскохозяйственной академии в Прушкове (Польша), стажировался на заводах Германии и Бельгии, позднее работал инженером-технологом на Путиловском заводе в Петербурге.

Войнилович был специалистом в сельском хозяйстве, и его знания признал даже знаменитый министр Петр Столыпин. Он предложил Войниловичу должность своего заместителя — вице-министра сельского хозяйства Российской Империи, но белорус отказался.

Революция усложнила жизнь семьи Войниловичей. Он участвовал в заседаниях Рады БНР, в 1918 году в условиях немецкой оккупации от имени местных помещиков выступил с планом восстановления Великого княжества Литовского.

Уехав в Варшаву, он стал одним из организаторов "Союза поляков из белорусских окраин", а в апреле 1919 года участвовал в преобразовании "Союза помещиков Минской губернии" в "Союз помещиков Литвы и Беларуси в Варшаве". В конце августа 1919 года Войнилович вернулся в Беларусь и обосновался в собственном поместье Савичи. Белорусский съезд Слуцка, который поднял Слуцкое восстание, проходил 14 и 15 ноября 1920 года в доме Эдварда Войниловича в Слуцке.



© Фото: Рымска-каталіцкая парафія імя Св. Сымона і Св. Алены Место захоронения Эдварда Войниловича в Красном костеле

Когда Слуцк отошел под контроль большевиков, белорус вынужден был выехать в Польшу. В 1928 году он скончался в польском Быдгоще. На его надгробным памятнике написано: "Изгнанный из своей земли Рижским договором, я вынужден был ходить по чужим полям". В 2006 году прах Войниловича был перезахоронен в Красном костеле.

Католическая церковь с 2016 года готовит документы о его беатификации — процесс причисления умершего к лику блаженных. Его следует отличать от канонизации, которая является процессом причисления праведника к лику святых. Процесс беатификации предваряет канонизацию.