За прошлую неделю с 12 по 18 июня девять человек погибли на воде, из них двое несовершеннолетних. В нескольких случаях погибшие были пьяны.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Олега Борозны, ведущего специалиста республиканского совета ОСВОД, два случая произошли в Брестской области. Например, 12 июня на озере Сипурка в Каменецком районе нашли тело 29-летней девушки. В нетрезвом состоянии она пошла плавать на надувном матрасе. На середине озера матрас перевернулся, и девушка не смогла выплыть.

18 июня на реке Ятель около деревни Ямное Столинского района утонул 17-летний парень. Ребята отдыхали компанией, затем некоторые из них ушли, и молодой человек остался вместе с девушкой. Она захотела поплавать, парень плавать не умел.

— Он вошел неглубоко, но так как дно илистое, поскользнулся и упал, его течением подхватило — и несчастный случай, — говорит Олег Борозна.

В Витебской области зафиксировали два случая гибели в пруду. Оба погибшие — мужчины-рыбаки. В Гомельской области в реке Сож утонули два человека и один — в реке Припять.

— В Припяти спасатели обнаружили труп 46-летнего мужчины, они транспортировали его к берегу и вызвали милицию, — рассказывает специалист.

В Гродненской области в реке Неман при падении в воду утонул 56-летний мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Олег Борозна отмечает, что люди погибают на воде не только при купании. Несчастье может произойти при падении в воду с надувных матрасов, рыбной ловле с берега и лодки, в домашних ваннах, из-за приступа на берегу, когда человек падает в воду и может захлебнуться, также случаются суициды. В этом году в Витебской области утонул мальчик, катаясь на тарзанке: он сорвался и упал.

Спасти за прошлую неделю удалось 12 человек, специалисты предупредили о мерах безопасности 490 человек, из них 165 несовершеннолетних. С начала этого года на воде в Беларуси погибли 99 человек, из них семь несовершеннолетних. По сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев сократилось. На эту же дату в прошлом году было 108 погибших, из них семь несовершеннолетних.