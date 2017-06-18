ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трех жителей Бобруйска подозревают в разбойном нападении в Слуцке

19.06.2017 14:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В отношении трех 18-летних жителей Бобруйска возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Жертву они нашли среди желающих купить несколько десятков ящиков алкоголя, сообщает управление Следственного комитета по Минской области.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным следствия, 17 июня три безработных парня отправились в Слуцк, чтобы совершить разбой. Для этого в столице арендовали микроавтобус.

— Преступление ими было заранее спланировано. Так, один из фигурантов в интернете познакомился с потенциальной жертвой и договорился продать ему несколько десятков ящиков алкогольной продукции, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Во время встречи парни начали угрожать оружием (похожим на пистолет Макарова) и требовали отдать деньги. Но они не выполнили свой план до конца — их задержала милиция.

Действия задержанных квалифицированы следствием как разбой, совершенный группой лиц, с целью завладения имуществом (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса). Санкция статьи — от 6 до 15 лет лишения свободы.

Проводятся обыски, допрашиваются задержанные. По вещественным доказательствам (оружие, нож, мобильные телефоны) назначены экспертизы.

 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жертву они нашли среди желающих купить несколько десятков ящиков алкоголя.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Доказано: здоровье и безопасность ребенка зависит от окон!*
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика