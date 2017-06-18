Трех жителей Бобруйска подозревают в разбойном нападении в Слуцке

В отношении трех 18-летних жителей Бобруйска возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Жертву они нашли среди желающих купить несколько десятков ящиков алкоголя, сообщает управление Следственного комитета по Минской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По данным следствия, 17 июня три безработных парня отправились в Слуцк, чтобы совершить разбой. Для этого в столице арендовали микроавтобус.

— Преступление ими было заранее спланировано. Так, один из фигурантов в интернете познакомился с потенциальной жертвой и договорился продать ему несколько десятков ящиков алкогольной продукции, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Во время встречи парни начали угрожать оружием (похожим на пистолет Макарова) и требовали отдать деньги. Но они не выполнили свой план до конца — их задержала милиция.

Действия задержанных квалифицированы следствием как разбой, совершенный группой лиц, с целью завладения имуществом (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса). Санкция статьи — от 6 до 15 лет лишения свободы.

Проводятся обыски, допрашиваются задержанные. По вещественным доказательствам (оружие, нож, мобильные телефоны) назначены экспертизы.