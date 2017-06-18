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Трех жителей Бобруйска подозревают в разбойном нападении в Слуцке
19.06.2017 14:59 — Новости Общества | Tut.by
В отношении трех 18-летних жителей Бобруйска возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Жертву они нашли среди желающих купить несколько десятков ящиков алкоголя,
По данным следствия, 17 июня три безработных парня отправились в Слуцк, чтобы совершить разбой. Для этого в столице арендовали микроавтобус.
— Преступление ими было заранее спланировано. Так, один из фигурантов в интернете познакомился с потенциальной жертвой и договорился продать ему несколько десятков ящиков алкогольной продукции, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Во время встречи парни начали угрожать оружием (похожим на пистолет Макарова) и требовали отдать деньги. Но они не выполнили свой план до конца — их задержала милиция.
Действия задержанных квалифицированы следствием как разбой, совершенный группой лиц, с целью завладения имуществом (ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса). Санкция статьи — от 6 до 15 лет лишения свободы.
Проводятся обыски, допрашиваются задержанные. По вещественным доказательствам (оружие, нож, мобильные телефоны) назначены экспертизы.
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Жертву они нашли среди желающих купить несколько десятков ящиков алкоголя.
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