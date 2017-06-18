Соглашение о союзных визах могут подписать до конца года

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Соглашение о взаимном признании виз Беларуси и России будет представлено для подписания до конца 2017 года, сообщили в Исполнительном комитете Союзного государства в понедельник.



© Фото: из личного архива Виктора Водолацкиго Соотечественники из СНГ за рубежом: новые подходы к взаимодействию

Вопрос взаимного признания виз и единого миграционного пространства сегодня — один из самых острых для Беларуси и России. Наконец союзный Совмин в пятницу принял план мероприятий для устранения подобных проблем.

"Важнейшей темой плана стала единая визовая политика, в этой сфере она предусматривает подготовку и подписание соглашения о взаимном признании виз до конца 2017 года. Это позволит снять проблему пересечения российско-белорусской границы гражданами третьих стран, которая обострилась в последнее время. Кроме этого будут решаться вопросы сближения процедур и регламентов выдачи виз, стороны проработают возможности введения единой визы Союзного государства", — сообщили в постоянном комитете.

Также план предусматривает разработку проекта концепции миграционной политики Союзного государства и реализации вплоть до 2025 года.

"Таким образом, план нацелен на дальнейшее развитие сотрудничества в сфере формирования единого миграционного пространства Союзного государства, решение новых задач, в том числе связанных с формированием единого визового пространства", — заключили в СГ.