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Контактная группа по Украине согласилась прекратить огонь

21.06.2017 23:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Сегодня в Минске трехсторонняя контактная группа договорилась прекратить огонь на востоке Украины на время сбора урожая, передает телеканал «МИР 24».

Говорили и про безопасность объектов водоснабжения по обе стороны линии соприкосновения. Из-за постоянных обстрелов без воды могут остаться около двух миллионов человек.

Спецпредставитель ОБСЕ упомянул серьезный инцидент. Накануне персонал Специальной мониторинговой миссии подвергся нападению и обстрелу. Подобное не допустимо, подчеркнул Мартин Сайдик.

«Это установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая. Инициатива, конечно же, получила поддержку на уровне трехсторонней контактной группы. Участники обязались донести ее до своего политического руководства. Поддерживая инициативу рабочей группы по безопасности, я сегодня поставил этот вопрос перед трехсторонней контактной группой и ожидаю соответствующей реакции всех сторон, я сегодня поставил этот вопрос перед трехсторонней контактной группой и ожидаю соответствующей реакции всех сторон», - заявил Мартин Сайдик.

Следующий раунд переговоров пройдет 5 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны договорились, что режим тишины будет действовать на время уборки урожая.

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