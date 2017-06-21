Возле Минского моря и Robinson club начали строить новый жилой квартал «Пирс». Проект реализует группа компаний «А-100 Девелопмент», которая создала «Новую Боровую». Как будет выглядеть новый квартал, во сколько там обойдется квартира и какая в нем планируется инфраструктура — в материале TUT.BY.



Изображение предоставлено «А-100 Девелопмент»

Участок под будущую застройку находится возле трассы на Молодечно, рядом с Ратомкой. Через дорогу — Robinson club и Минское море, с другой стороны через лес — железная дорога. До кольцевой — семь километров по трассе.







Слева — будущий квартал, справа — трасса, Минское море и Robinson club

Застройщик уверяет, что от будущего района до воды — 300 метров или 1001 шаг. В том числе поэтому его и назвали «Пирс». Проект разработала архитектурная студия «Level 80 architects».

Какое жилье и по каким ценам будет в «Пирсе»

Квартал будет занимать площадь 12 гектар. В нем построят 950 квартир для 2,5 тысячи человек. «Пирс» будет состоять из нескольких типов домов. Ближе к трассе построят монолитные таунхаусы по 5−7 этажей, дальше в глубь — убран-виллы по 4−5 этажей, ближе к лесу — 9 двухэтажных коттеджей.

Наиболее подробно рассмотрим урбан-виллы, потому что их построят уже через год. Это будут одноподъездные дома. В каждом из них расположится до двух десятков квартир с потолками в 3 метра. Верхние этажи урбан-вилл определены под пентхаусы по 80 «квадратов».

















«Здесь мы сделали и такие пентхаусы, когда квартира на крыше — и вся крыша в распоряжении собственника этой квартиры», — рассказывает директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.





Остальное жилье в урбан-виллах спроектировано с большими террасами и лоджиями. Сами же квартиры в этих домах будут от однокомнатных по 45 «квадратов» до четырехкомнатных. Жилье предусмотрено как с отделкой, так и без. По словам Светланы, стоимость будет примерно такой же, как и в «Новой Боровой»: от 1100 до 1300 долларов за «квадрат».

С конца 2018 по конец 2019 года в «Пирсе» постепенно сдадут все таунхаусы и коттеджи. В таунхаусах по 5−7 этажей возле дороги тоже будут разные квартиры с лоджиями, но появятся самые маленькие — примерно по 35 «квадратов». Цена за метр здесь может быть ниже процентов на 10 чем в урбан-виллах, говорит Шевлик.

Стоимость квадратного метра в девяти коттеджах возле леса тоже будет чуть выше тысячи долларов, но на финальную цену повлияет немалая площадь — 135−180 «квадратов».

«Мы рассчитываем на стоимость по 180−200 тысяч [долларов за дом]», — говорит Светлана Шевлик.

Какая инфраструктура заложена в проект

Кроме того, в квартале построят и отдельно стоящий детский сад. Его передадут на баланс государству и в него смогут ходить в том числе дети из Ратомки. Но Светлана уверяет, что места для детей жильцов «Пирса» будут там заранее зарезервированы.

Остальная же территория квартала будет доступна только жильцам, потому что «Пирс» огородят. Соучредитель архитектурной студии «Level 80 architects» Кирилл Скорынин рассказывает, что на территории комплекса они запроектировали разные зоны отдыха. И это будут не только детские площадки, беговые и велодорожки.





Например, квартал пересечет канал с двумя небольшими водопадами, а также в нем будет несколько своих кафе и мини-магазин. Парковочные же места постараются максимально отдалить от зон отдыха на края квартала. Они спроектированы из расчета одно машино-место на одну квартиру. И это для загородного квартала.

«Сейчас мы отрабатываем возможности, чтобы увеличить количество машино-мест и у нас есть еще время чтобы этот вопрос решить», — поясняет Светлана Шевлик.

Почему «Пирс» — вызов для рынка и сколько денег придется вложить в квартал

Но из квартала в город можно будет попасть не только на машине. Например, рядом находится автобусная остановка и железнодорожная станция «Ратомка». А пешком тут удобнее ходить по подземному переходу на Минское море. Застройщик обещает оборудовать там за свои деньги пляж.

По оценкам собеседника TUT.BY, знакомого с проектом, общие вложения в «Пирс» обойдутся группе компаний «А-100 Девелопмент» в 35−40 миллионов долларов.





Создатели же нового проекта говорят, что хотели таким образом внести что-то новое на рынок жилой недвижимости в Беларуси.

«Мы старались сделать здесь маленький кусочек современного европейского города, потому что мы устали зваться последним оплотом Советского Союза. Мы хотим жить в современном мире, и вот он — современный мир», — рассказывает соучредитель архитектурной студии «Level 80 architects» Кирилл Скорынин.

«Нам очень часто говорили: почему вы не строите как в Европе? И раз нам так часто это говорят, мы решили это сделать. Поэтому „Пирс“ — это вызов для нас и для всего рынка», — добавляет директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.



