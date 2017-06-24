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Соцсети об аварии с танком в Минске: белорусский дрифт

25.06.2017 10:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Интернет-пользователи активно обсуждают ДТП в центре Минска, в котором танк снес фонарный столб и сбил дерево, сообщает Sputnik.

Вечером 24 июня возле станции метро "Московская" в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием танка Т-72. Боевая машина направлялась на репетицию парада по случаю Дня Независимости и на большой скорости врезалась в фонарный столб и сбила дерево. В результате инцидента никто не пострадал, танк получил повреждения.

Новость об аварии с участием бронемашины буквально взорвала интернет. Пользователи продолжают активно обсуждать случившееся, окрестив ДТП "белорусским дрифтом".

Многие, в свою очередь, не видят ничего забавного в этом происшествии и уверены, что такие случаи в очередной раз подтверждают нецелесообразность проведения парадов.

Некоторые, наоборот, считают, что трагедии удалось избежать благодаря действиям военнослужащих, управлявших танком.

По информации СМИ, авария могла произойти из-за технической неисправности — заклинило гусеницу. Вместе с тем, официальных комментариев от министерства обороны пока нет. 

К слову, поврежденный участок дороги восстанавливали в ночь на воскресенье. 

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Теги: Новости, Минск
 
 
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МИНСК, 25 июн — Sputnik. Интернет-пользователи активно обсуждают ДТП в центре Минска, в котором танк снес фонарный столб и сбил дерево, сообщает Sputnik. Вечером 24 июня...

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