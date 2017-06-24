Соцсети об аварии с танком в Минске: белорусский дрифт

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Интернет-пользователи активно обсуждают ДТП в центре Минска, в котором танк снес фонарный столб и сбил дерево, сообщает Sputnik.

Вечером 24 июня возле станции метро "Московская" в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием танка Т-72. Боевая машина направлялась на репетицию парада по случаю Дня Независимости и на большой скорости врезалась в фонарный столб и сбила дерево. В результате инцидента никто не пострадал, танк получил повреждения.

Новость об аварии с участием бронемашины буквально взорвала интернет. Пользователи продолжают активно обсуждать случившееся, окрестив ДТП "белорусским дрифтом".

Появилось видео того самого момента когда танк врезался в столб… pic.twitter.com/YrJ0qzAdLY — Nikita (@Nikitka93) 24 июня 2017 г.

ааааа

в Белоруссии

танк

врезался

в столб pic.twitter.com/17vJsbmdfA — Млечный Пук (@strange_force) 25 июня 2017 г.

Многие, в свою очередь, не видят ничего забавного в этом происшествии и уверены, что такие случаи в очередной раз подтверждают нецелесообразность проведения парадов.

Некоторые, наоборот, считают, что трагедии удалось избежать благодаря действиям военнослужащих, управлявших танком.

По информации СМИ, авария могла произойти из-за технической неисправности — заклинило гусеницу. Вместе с тем, официальных комментариев от министерства обороны пока нет.

К слову, поврежденный участок дороги восстанавливали в ночь на воскресенье.

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