Продавать мороженое можно, но нельзя: в Бресте на пляже ларек работает без электричества

Хозяйка и продавец торговой точки на брестском пляже «Центральный» (на левом берегу Мухавца) Татьяна Король этим летом не может предложить своим покупателям ни мороженое, ни охлажденные напитки, ни горячие чебуреки из микроволновки. В конце весны предприниматель неожиданно узнала, что в этом сезоне ее ларек будет работать без электричества, пишет «Брестская газета».



Татьяна планировала благоустроить площадку возле ларька. Но теперь стоит другой вопрос, будет ли она вообще продолжать торговлю здесь. Фото: Ирина Шатило

Не могу накормить людей

«Покупатели спрашивают мороженое, просят охлажденную воду. Когда люди покупаются, им же хочется покушать. А покушать нечего. Только чипсы с орешками», — рассказывает брестский предприниматель Татьяна Король.

На пляж «Центральный» она пришла работать прошлым летом. Павильон прежнего хозяина убрала и поставила свой. Под торговый объект положила плитку, привезла столы, за свои деньги провела электричество от павильона до спасательной станции и стала работать. А в конце лета приостановила торговлю, чтобы вернуться сюда в новом пляжном сезоне. Она планировала облагородить территорию вокруг ларька: положить плитку, поставить декоративный забор, качели для детей.

«Уже все это было предварительно заказано. Но, когда мне ОСВОД отказал с электричеством, я все это дело приостановила. Зачем мне вкладывать деньги, если у меня здесь света нет? Я вообще не знаю, стоит ли мне здесь дальше работать», — говорит Татьяна.

Все должно быть цивилизованно

В конце мая Татьяна получила письменный отказ от областного ОСВОДа. В нем говорилось, что организация не может выдать технические условия на энергоснабжение ее торгового объекта, так как имеющаяся кабельная линия слишком слабая и может не выдержать нагрузки.

«Мне сказали: ведите свет сами. Но это 300 метров от моста. Для ИП это просто нереально. Если бы здесь были городские сети, хотя бы один столб, можно было бы к нему подключиться. Но здесь их нет», — сокрушается Татьяна.

Женщина не понимает, что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда ей разрешили подключиться. Она говорит, что оплачивала электричество напрямую в электросети, делала это вовремя. Никаких вопросов и поломок электроснабжения не было.

Председатель Брестской областной организации ОСВОД Сергей Чижонок согласен, что люди, которые пришли на пляж, хотят иметь возможность купить прохладительные напитки, мороженое и т.д. Но это должно быть сделано цивилизованно.

«Этот ларек поставили в далекие времена. Тогда, может быть, это всех и устраивало. А сейчас он перекрывает обзор матросу, который наблюдает за водной гладью в зоне действия станции. Мы напишем в горисполком письмо с просьбой перенести этот ларек в сторону», — делится он своими планами.



Татьяна Король не знает, что будет с ее делом дальше. Фото: Ирина Шатило

В ближайшие год-два — ничего

Татьяна Король не знает, что будет с ее делом дальше. Всю жизнь работает в сфере торговли, последние 15 лет — как ИП. На этот пляж она пришла, когда никто из частников не хотел здесь работать. Но она решилась, так как посчитала это место перспективным: недалеко от центра, а природа рядом. Женщина планировала, что потихоньку наведет порядок и на пляж потянутся люди. А теперь ее бизнес в подвешенном состоянии. Правда, есть еще маленькая надежда, что ее проблему с электричеством можно будет решить благодаря дорожникам.

«Мне сказали, что ДЭПу тоже нужны здесь свет и вода. Потому что их обязали здесь поставить дождики, как на Гребном канале. Может быть, тогда я смогу подключиться через них», — рассказывает Татьяна.

Заместитель директора Брестского ДЭП Сергей Овадович говорит, что в этом сезоне ни воды, ни электричества на этом пляже не будет:

«Мы планируем в этом году запросить в „Водоканале“ техусловия на водоснабжение всех пляжей, чтобы обеспечить их душевыми кабинками. По примеру той, что мы поставили на пляже на Гребном канале. И так же будем запрашивать в электросетях техусловия на электроснабжение, причем преимущественно на серьезные мощности. В этих документах, кроме всего прочего, будет прописана сумма. Это будут большие деньги. Техусловия мы предоставим в городское ЖКХ, и оно будет выходить на горисполком, который будет решать, выделить на это деньги или нет. Но даже в следующем году на этом пляже вряд ли будет вода».