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Минобороны сравнило противников парадов с коллаборационистами

26.06.2017 13:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн – Sputnik. Лишь небольшое количество людей из десяти миллионов жителей Беларуси поддерживает отмену проведения военных парадов на День Независимости в Минске, сообщил журналистам в понедельник начальник управления информации Министерства обороны республики Владимир Макаров.

Минобороны сравнило противников парадов с коллаборационистами
© Sputnik / Виктор Толочко
Минобороны рассказало о финансировании парада ко Дню Независимости

Ранее в интернете появилась петиция с требованием не проводить в белорусской столице военные парады: за минувшие выходные подписи под ней поставили более трех тысяч человек.

"За этими призывами и обращениями, которые ежегодно тиражируются, стоит очень многое. Это касается и стоимости парада, и других вопросов. Дело не в экономической проблематике, и даже не во временных неудобствах в городе", – пояснил Макаров.

По словам представителя ведомства, День Независимости отмечается 3 июля по воле белорусского народа, и это священный праздник. "Но не праздник белорусских радикалов, не праздник тех, для кого духовными предтечами были Вильгельм фон Кубе…" – пояснил Макаров.

"Очень жаль что отдельные впечатлительные граждане посылают свои мнения, пусть таких и 3,5 тысячи из почти десяти миллионов человек. Такое было и в годы войны – несколько тысяч коллаборационистов и миллионы патриотов", – отметил представитель ведомства.

Макаров посоветовал белорусам "не читать маргинальные информационные ресурсы" и "аккуратно прислушиваться к бывшим певцам коммунизма как Володя Некляев".

"Парады были и будут проводиться в главный праздник белорусской государственности в городе-герое Минске", – заключил Макаров.

Парад в честь Дня Независимости Беларуси в текущем году начнется у стелы Минск – город герой в 10:00 в понедельник 3 июля

 
Теги: Минск
 
 
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По словам официального представитель Минобороны, День Независимости– не праздник для "белорусских радикалов".

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