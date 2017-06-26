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Годовалая девочка погибла в Витебске, выпав с балкона

26.06.2017 21:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Маленькая девочка погибла в Витебске, выпав с шестого этажа, следователи проводят проверку, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.

Годовалая девочка погибла в Витебске, выпав с балкона
© YouTube / МЧС Гомельской области
МЧС опубликовало видео спасения ребенка в Речице

Трагедия произошла в минувшую субботу, 24 июня, в микрорайоне Билево областного центра. Малышка выпала с балкона шестого этажа. Вероятно, ребенок взобрался на табуретку, которая стояла на балконе. Погибшему ребенку был год и девять месяцев.

Установлено, что в момент, когда произошел несчастный случай, мама девочки вместе со своим сожителем была в соседней комнате. Кроме того, старший брат (3,5 года) погибшей также находился без присмотра.

Следователи проводят проверку по данному факту. Семью характеризуют удовлетворительно.

Напомним, на минувшей неделе в Речице сотрудники МЧС и милиции спасли четырехлетнего мальчика, который остался один дома и выбрался на подоконник девятого этажа

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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