Годовалая девочка погибла в Витебске, выпав с балкона

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Маленькая девочка погибла в Витебске, выпав с шестого этажа, следователи проводят проверку, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 24 июня, в микрорайоне Билево областного центра. Малышка выпала с балкона шестого этажа. Вероятно, ребенок взобрался на табуретку, которая стояла на балконе. Погибшему ребенку был год и девять месяцев.

Установлено, что в момент, когда произошел несчастный случай, мама девочки вместе со своим сожителем была в соседней комнате. Кроме того, старший брат (3,5 года) погибшей также находился без присмотра.

Следователи проводят проверку по данному факту. Семью характеризуют удовлетворительно.

Напомним, на минувшей неделе в Речице сотрудники МЧС и милиции спасли четырехлетнего мальчика, который остался один дома и выбрался на подоконник девятого этажа .