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Годовалая девочка погибла в Витебске, выпав с балкона
26.06.2017 21:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Маленькая девочка погибла в Витебске, выпав с шестого этажа, следователи проводят проверку, сообщили Sputnik в УСК по Витебской области.
Трагедия произошла в минувшую субботу, 24 июня, в микрорайоне Билево областного центра. Малышка выпала с балкона шестого этажа. Вероятно, ребенок взобрался на табуретку, которая стояла на балконе. Погибшему ребенку был год и девять месяцев.
Установлено, что в момент, когда произошел несчастный случай, мама девочки вместе со своим сожителем была в соседней комнате. Кроме того, старший брат (3,5 года) погибшей также находился без присмотра.
Следователи проводят проверку по данному факту. Семью характеризуют удовлетворительно.
Напомним,
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Ребенок, которого мама оставила без присмотра, скончался в больнице.
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