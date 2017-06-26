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Где в Минске запрещено парковаться 28 июня
27.06.2017 08:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Парковка будет запрещена на отдельных улицах Центрального района Минска в ночь на 28 июня в связи с проведением генеральной репетиции парада к 3 июля, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.
В ночь на 28 июня в Минске состоится очередная репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости. По этой причине стоянка и парковка транспорта будет запрещена с нуля часов среды до окончания тренировки.
В ГАИ проинформировали, что парковаться нельзя:
Кроме того, на парковке у дома №41 по проспекту Победителей рядом с химчисткой "Сияние" также запрещено оставлять свое транспортное средство.
В случае игнорирования требований, автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.
ГАИ обратилась к водителям с просьбой учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки. Если же автолюбитель вынужден оставить свою машину, то под лобовым стеклом необходимо положить записку с контактным номером телефона.
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В ГАИ предупредили, что на указанных территориях будет работать эвакуатор.
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