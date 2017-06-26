Единственный в Бобруйске вуз закрывают за месяц до 20-летия

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Решение о закрытии бобруйского филиала БГЭУ накануне его 20-летия было принято молниеносно и вызвало недоумение у студентов и педагогов, рассказал в интервью Sputnik директор филиала и экс-председатель Бобруйского горисполкома Михаил Бондаренко.

© Sputnik/ Любоў Каспяровіч Филиал крупного вуза страны закрывают в Бобруйске

В учреждении сегодня царит тяжелая и нехорошая обстановка, добавил он.

Претензии исправимы

С 1 сентября 2017 года филиал БГЭУ в Бобруйске по решению совета университета закрывается, сообщил ранее Sputnik проректор по учебной работе вуза Геннадий Матецкий. По его словам, основной причиной стало сокращение набора студентов в последние годы. Также есть вопросы к кадровому составу, который не в полной мере соответствует установленным критериям.

В свою очередь Михаил Бондаренко считает, что некоторые причины субъективны.

"Причин закрытия филиала много: они есть и объективные, и субъективные. В первую очередь это старение профессорско-преподавательского состава. Но это общая республиканская тенденция. Она характерна для всех учебных заведений не только Беларуси, но и других стран. Для меня профессор, доктор — редко когда 40-летний. Это человек более преклонных лет", — пояснил свою позицию собеседник агентства.

Сокращение набора студентов наблюдается не только в Бобруйске, но и в головном университете. Там за последние шесть лет стало на треть меньше учащихся.

"В головном университете шесть лет назад было 27 тысяч студентов, сегодня — 18 тысяч. Минус 30%. У нас падение еще больше в процентном соотношении", — сказал собеседник агентства.



© Sputnik/ Егор Ливин С 1 сентября филиал БГЭУ в Бобруйске будет закрыт

Директор филиала заметил, что им была придумана возможность работать безубыточно. Но учреждение все равно было решено закрыть.

"У нас идет падение численности студентов, а метры квадратные, которые нужно мести, мыть — они остаются теми же. Но мы нашли силы и возможности работать безубыточно. Все эти претензии исправимы", — отметил он.

Тенденция на сокращение численности студентов наблюдается по всей стране. Есть концепция на укрупнение, сокращение заочной формы обучения и филиалов, поглощение их головными вузами, заметил Бондаренко. Жертвой такой тенденции стал и БФ БГЭУ.

Куда идти педагогам?

Заведующий кафедрой общественных дисциплин филиала, известный белорусский фольклорист, литературовед, профессор Алексей Ненадовец выразил сожаление, что так произошло. Филиал — единственное учреждение высшего образования в городе. Это гордость Бобруйска.

У самого Ненадовца с филиалом связано много приятных воспоминаний: тут он работает с 1994 года.

"Рашэнне было прынята вельмi хутка. З другога боку гледзячы на змяненнi ў сiстэме адукацыi ў вышэйшай школе — аб'яднанне факультэтаў, закрыцце факультэтаў у другiх навучальных установах — можна было чакаць такога. Але шкада, што столькi гадоў, а я працую з 94 года, калi быў яшчэ недзяржаўны вуз, i так вось — бах i зламалася", — заметил профессор.



© Фото: Денис Судник Профессор Алексей Ненадовец сожалеет, что вуз в Бобруйске решили закрыть

Алексей Ненадовец подтвердил агентству, что 31 августа — его последний рабочий день. Он отметил, что пока не знает, где будет трудиться.

"30 жнiўня — на працу. 31-га нас звальняюць. Пераязджаць у Мiнск не збiраюся, таму што ў мяне два гады да пенсii. Магчыма недзе буду працаваць. Але канкрэтна дзе, не магу казаць", — признался он.

Михаил Бондаренко пояснил: с закрытием филиала многие педагоги, а всего их 32, остаются без работы. Ведь достойных предложений из головного университета им не поступило.

"У нас была делегация из головного университета. Они привезли, не выбирая, все вакансии. Речь шла о сокращении всего нашего коллектива… В перечне предлагаемых должностей и профессий были в том числе и рабочие профессии, тут ничего странного или страшного нет. У нас тоже есть посудомойки, дворники, сторожа и уборщики. А вот преподавательских вакансий действительно не было", — заметил директор филиала.

В Sputnik обратилась бобруйчанка Ирина Викторская, которая рассказала, что преподавателям с многолетним стажем были предложены вакансии рабочих комплексного обслуживания, библиотекарей и посудомоек с окладами от 120 до 300 рублей.

"Руководство БГЭУ продемонстрировало свое безответственное отношение к сотрудникам филиала. 87 человек в течение трех недель пополнили армию безработных, а предложенный список вакансий не иначе как издевательским не назовешь", — считает она.

Город остается без вуза

На момент закрытия в филиале числится 481 студент. Как отметил Геннадий Матецкий, всем предложено перевестись в головной университет для продолжения обучения. Часть студентов, по его словам, уже написали заявления.



© Sputnik/ Егор Литвин Информационные стенды еще нахваливают достоинства вуза, но набора в него уже не будет

Однако, по информации Михаила Бондаренко, далеко не все собираются перебираться в Минск.

"Далеко не все собираются переезжать. Сообщение о том, что прекращается деятельность филиала, было достаточно резким и неожиданным. Многие студенты, а точнее их родители, не готовы для дневного отделения. И сами студенты-заочники. Переезжать в Минск учиться — это дороже, это накладней. Поэтому нехорошая обстановка. Тяжелая обстановка", — заметил директор БФ БГЭУ.

Ирина Викторская обратила внимание, что для многих студентов важным условием при выборе вуза было то, что он находится в их родном городе.

"Руководство БГЭУ не учитывает интересы студентов, которые сделали осознанный выбор, поступив в Бобруйский филиал экономического университета, кстати, в договоре прописано, что обучение будет проводиться на базе Бобруйского филиала. И для многих это было основным условием выбора вуза", — заметила она.

В свою очередь Алексей Ненадовец добавил, что студенты закрывающегося филиала могут переводиться на обучение в любой вуз страны, где есть такая специальность. То есть БГЭУ может потерять долю учащихся.

Комментировать вышесказанное Sputnik проректор Геннадий Матецкий отказался.

На сегодняшний день филиал — единственное учреждение высшего образования в Бобруйске. Оставлять город без вуза бывший председатель Бобруйского горисполкома Михаил Бондаренко считает неправильным.

"В самые лучшие времена, когда здесь стояла пятая танковая гвардейская армия, наш город был четверть миллионным. А сегодня здесь живет 220 тысяч людей. И промышленный потенциал города выше, чем у Бреста, Витебска. Я считаю, что вуз в каком-то виде, пусть вывели бы его из БГЭУ, но должен быть. Есть ведь высшие учебные заведения в Мозыре, Пинске, Барановичах, которые в разы меньше", — признался агентству собеседник.