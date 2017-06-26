Сколько людей выгоняют с ЦТ: одного - с физики, 20 - с русского

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Менее трех десятков абитуриентов выгнали в этом году с централизованного тестирования за попытки списать, свидетельствуют предварительные данные.

Сдача централизованного тестирования (ЦТ) продолжается в Беларуси: абитуриентам осталось написать испытания по географии, истории Беларуси и всемирной истории.

Наиболее частый вопрос в ходе проведения ЦТ — сколько человек выгнали за списывания. Так, 26 июня с экзамена по физике выгнали всего одного абитуриента, а испытание по химии в субботу прошло без эксцессов .

"Лидер" по количеству выгнанных абитуриентов — русский язык: за списывания лишились права пройти экзамен 20 человек. На биологии списывать пытались три абитуриента, как и на английском языке. С ЦТ по математике были выгнаны четыре выпускника.

На данный момент число "выгнанных" с ЦТ в Беларуси не достигает даже трех десятков. Эти абитуриенты лишаются права пройти тестирование и получить сертификат в этом году.

Подробная статистика централизованного тестирования этого года будет опубликована в июле >>