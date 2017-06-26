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Сколько людей выгоняют с ЦТ: одного - с физики, 20 - с русского

27.06.2017 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июн — Sputnik. Менее трех десятков абитуриентов выгнали в этом году с централизованного тестирования за попытки списать, свидетельствуют предварительные данные.

Сдача централизованного тестирования (ЦТ) продолжается в Беларуси: абитуриентам осталось написать испытания по географии, истории Беларуси и всемирной истории.

Наиболее частый вопрос в ходе проведения ЦТ — сколько человек выгнали за списывания. Так, 26 июня с экзамена по физике выгнали всего одного абитуриента, а испытание по химии в субботу прошло без эксцессов.

"Лидер" по количеству выгнанных абитуриентов — русский язык: за списывания лишились права пройти экзамен 20 человек. На биологии списывать пытались три абитуриента, как и на английском языке. С ЦТ по математике были выгнаны четыре выпускника.

На данный момент число "выгнанных" с ЦТ в Беларуси не достигает даже трех десятков. Эти абитуриенты лишаются права пройти тестирование и получить сертификат в этом году.

Подробная статистика централизованного тестирования этого года будет опубликована в июле >> 

 
Теги: Минск
 
 
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С каждым годом нарушений в ходе сдачи тестирования становится меньше, однако "смельчаки", которые пробуют списать, все равно находятся.

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