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Сколько людей выгоняют с ЦТ: одного - с физики, 20 - с русского
27.06.2017 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 июн — Sputnik. Менее трех десятков абитуриентов выгнали в этом году с централизованного тестирования за попытки списать, свидетельствуют предварительные данные.
Сдача централизованного тестирования (ЦТ) продолжается в Беларуси: абитуриентам осталось написать испытания по географии, истории Беларуси и всемирной истории.
Наиболее частый вопрос в ходе проведения ЦТ — сколько человек выгнали за списывания. Так, 26 июня с экзамена по физике выгнали всего одного абитуриента, а
"Лидер" по количеству выгнанных абитуриентов — русский язык: за списывания лишились права пройти экзамен 20 человек. На биологии списывать пытались три абитуриента, как и на английском языке. С ЦТ по математике были выгнаны четыре выпускника.
На данный момент число "выгнанных" с ЦТ в Беларуси не достигает даже трех десятков. Эти абитуриенты лишаются права пройти тестирование и получить сертификат в этом году.
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С каждым годом нарушений в ходе сдачи тестирования становится меньше, однако "смельчаки", которые пробуют списать, все равно находятся.
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