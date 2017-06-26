Побочный эффект борьбы с наркотиками. К врачам перестали обращаться анонимно

МВД Беларуси заявляет, что последние три года были успешными в борьбе с наркотиками. Настолько успешными, что из-за риска попасть под уголовное дело люди стали бояться обращаться к врачам по вопросам наркозависимости даже анонимно.



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«Задержания не главное — главное, чтоб меньше употребляли»

За пять месяцев 2017 года количество наркопреступлений в Беларуси уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,4%, сообщил на пресс-конференции 26 июня начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Геннадий Казакевич.

По его словам, с января по май МВД выявило 2,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых более 50% — тяжкие и особо тяжкие. Из них 1,2 тыс. связаны со сбытом наркотиков, а непосредственно за сбыт задержано 393 человека. Среди совершивших преступления 63 несовершеннолетних, это молодые люди 2000−2002 года рождения.

Представитель МВД подчеркнул, что ведомство «количество выявляемых преступлений заботит в последнюю очередь». «Эффективность нашей работы — в уменьшении передозировок и числа наркопотребителей», — сказал Казакевич.

По его словам, МВД ориентируется на то, чтобы наркотики были менее доступными для жителей страны в целом и молодежи в частности. «Стоимость наркотика поднялась — наркотики стали менее доступными, а риски наркоторговцев возросли», — отметил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД.

По информации Казакевича, в этом году было изъято 150,3 кг наркотиков (почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2016-го) и 12,7 кг психотропных веществ (на 47% больше).

Около 40% наркорынка сегодня составляют психотропные вещества нового поколения, но их доля за последнее время упала, 30% — марихуана, 10% — опий, 20% — иные наркотики.

С начала текущего года сотрудники МВД пресекли деятельность двух подпольных лабораторий для изготовления наркотиков и 16 приспособленных для выращивания наркосодержащих растений помещений. Перекрыто 24 канала поступления нарковеществ на территорию Беларуси либо их транзитного перемещения (в основном, гашиш и психотропы).

Было установлено 11 сайтов, на которых функционировало 43 магазина по продаже наркотиков. Возбуждено 200 уголовных дел, связанных с распространением психоактивных веществ через интернет. Заблокированы транзакции по 599 электронным кошелькам.

Геннадий Казакевич отметил, что в целом «наркоситуация в стране оздоравливается», а тенденция снижения уровня наркопреступности является устойчивой в течение последних трех лет. За этот период количество наркозависимых, состоящих на медучете, снизилось с 17 до 14 тысяч человек.

Склонность к зависимости еще не значит, что ребенок станет наркоманом

Употребление наркотических веществ подростками является способом ухода от реальности, демонстрирует проблему адаптации, отметила профессор Республиканского института высшей школы Виктория Хриптович.

Чтобы выявить подростков, склонных к употреблению наркотиков, в учреждениях образования проводится специальное анкетирование. Но на такой опрос соглашаются далеко не все:

«Многие родители отказывались из страха стигматизации в школе. Они опасаются, что их ребенок, который даже не пробовал наркотики, будет как-то выделяться преподавателями. Между тем если у ребенка есть склонность к зависимости, это не значит, что он станет наркоманом. Однако знание об этом позволит вести точечную профилактическую работу».

Среди тех, кто такое тестирование все же прошел, 20% имеют склонность к зависимостям. Виктория Хриптович предостерегла от того, чтобы считать этих молодых людей потенциальными наркоманами:

«Механизм формирования зависимости универсален. Человек может получить компьютерную зависимость, попасть в зависимые отношения. При этом нас беспокоят химические зависимости, знание о возможности которых снижает риски».

Провоцируют переход рисков в проблему различные факторы, в том числе модель поведения в семье.

«Важную роль играют личностные дефициты — когда молодой человек не может брать на себя ответственность за себя и свою жизнь. Есть проблема импульсивности поведения, иногда сниженного интеллекта, невыраженные стратегии во время стресса», — сказала психолог.

Подростки живут в состоянии неопределенности, у них крошечный жизненный опыт, поэтому некоторые действительно пытаются разукрасить жизнь наркотиками. Заместитель директора РНПЦ психического здоровья Сергей Осипчик отметил, что из 100 подростков, которые попробовали наркотик, двое-трое становятся зависимыми и оказываются на наркоучете.

«Они могут пробовать, — сказал Сергей Осипчик, — не факт, что станут наркоманами в условиях массированной информационной работы о вреде наркотиков и последствиях их употребления. На зависимость выходят не все. А те, кто выходят, живут недолго. Например, передоз чаще случается у потребителей со стажем, а это люди 30−35 лет. Случаев передоза у 50−60-летних нет, потому что наркоманы до этого возраста, как правило, не доживают».

Чтобы из интересующегося наркотиком подростка не получился законченный наркоман, с ребенком надо разговаривать, подчеркнула заведующая подростковым наркологическим отделением городского наркодиспансера Минска Людмила Шпаковская.

Семья для ребенка очень важна, она должна быть местом, где его проблемы услышат, а не скажут, чтобы отстал: «Мы видим, что дети готовы говорить и рассказывать о себе. Важно спрашивать у ребенка, для чего он курит, например, почему выпил алкоголь. Ответ может сказать о многом. Одно дело, когда он это делает за компанию, не может отказаться от предложения, другое — потому что нравится. Именно от ответа зависит вся дальнейшая работа с ребенком».

Врач считает, что родители должны научить ребенка (с привлечением специалистов, если это необходимо) справляться со стрессом и загрузить делами. Подросток должен быть занят, а родители знать, чем: «У него к вечеру должна быть одна мысль — „хочу спать“, состояния „нечего делать“ лучше не допускать».

Людмила Шпаковская призывает родителей в случае неадекватного поведения их ребенка (если при этом не чувствуется запах алкоголя) не отбрасывать версию об употреблении наркотиков, а обратиться к специалистам: «Чем раньше вы это сделаете, тем у вас больше шансов остановить появление наркозависимости».

Врач отметила, что ужесточение мер по борьбе с наркотиками сыграло свою положительную роль в части профилактической работы с подростками. Они делятся друг с другом информацией о задержаниях, о последствиях хранения и распространения, о тяжести наказания.

Однако врач с сожалением отметила, что к подростковым наркологам перестали обращаться анонимно. Ранее из 150 человек, которых наблюдали, 80 обращались анонимно. «Теперь же родители боятся наркологического учета».

Между тем анонимная помощь оказывает на тех же условиях, как и раньше — в случае, если подросток не совершил преступления, о его зависимости будут знать только он, родители и врач. Помощь оказывается бесплатно. Однако «родители в это не верят».

Людмила Шпаковская подтвердила, что такая реакция родителей во многом является ответом на то, что в последние годы за распространение и хранение наркотиков дают длительные сроки.

Как вариант — школа для родителей, которая работает по вторникам в Минском наркодиспансере (улица Маяковского, 162). Здесь можно задать интересующие вопросы по проблеме и получить консультацию специалистов.