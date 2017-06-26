Врач продавал больничные по 20 рублей за день нетрудоспособности

ГРОДНО, 27 июн — Sputnik. До 10 лет лишения свободы грозит доктору центральной районной больницы Волковыска и его безработному другу. Мужчины наладили продажу фиктивных больничных листков и попались в поле зрение правоохранителей.



© Pixabay КГБ задержал 10 руководящих работников системы здравоохранения

Доктора и его подельника задержали в середине июня. Безработный мужчина передавал врачу 200 рублей от рабочего одного из предприятий Волковыска за то, что медицинский работник выдал ему фиктивный лист временной нетрудоспособности.

Как сообщил Sputnik официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, во время расследования выяснилось, что взятки доктор получал неоднократно. Следователи задокументировали ряд аналогичных фактов. Вознаграждение за липовые больничные доктору передавал посредник. Каждый день, проставленный в листке нетрудоспособности, стоил 20 рублей. Деньги фигуранты дела потом делили поровну.

Сейчас в отношении доктора и его пособника возбуждено уголовное дело по ч.1 и ч. 2 ст 430 УК Беларуси. Мужчины обвиняются в получении взяток за выдачу листков нетрудоспособности, в том числе повторно. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обвиняемых взяли под стражу, а на их имущество наложили арест. Следователи выясняют, не были ли причастны фигуранты дела к другим аналогичным преступлениям.

Накажут ли жителей Волковыска, которые покупали поддельные больничные у обвиняемых, еще не известно. Их действиям в ближайшее время дадут правовую оценку. При этом следователи напоминают, что добровольное заявление о содеянном освобождает от уголовной ответственности.