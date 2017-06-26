|
Проект изменений в декрет № 3 направили в Администрацию Лукашенко
27.06.2017 12:37 — Новости Общества | БДГ
Предложения о новых подходах по реализации декрета президента Александра Лукашенко № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» направлены в Администрацию главы государства.
Об этом сообщили
Между тем в связи с декретом Беларусь оказалась в числе стран, в которых отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. Об этом
Из 139 оцененных стран Беларусь входит в число тех, где отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. В одну группу также входят еще 34 страны: Бахрейн, Бангладеш, Китай, Египет, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан, Украина, Турция, Зимбабве и другие.
Такому положению Беларуси поспособствовали, кроме декрета № 3, декрет № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», и сложности в работе независимых профсоюзов.
Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко
Граждане страны Декрет №3 не приняли и не одобрили, по Беларуси
В итоге Александр Лукашенко
После этого Министерство труда и социальной защиты Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложения о новых подходах по реализации декрета президента Александра Лукашенко № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» направлены...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии