Проект изменений в декрет № 3 направили в Администрацию Лукашенко

Предложения о новых подходах по реализации декрета президента Александра Лукашенко № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» направлены в Администрацию главы государства.

Об этом сообщили TUT.BY в Совете министров Беларуси. О сроках рассмотрения пока предложений не сообщается.

Между тем в связи с декретом Беларусь оказалась в числе стран, в которых отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. Об этом говорится в рейтинге ITUC Global Rights Index 2017, составленном международной конфедерацией профсоюзов.

Из 139 оцененных стран Беларусь входит в число тех, где отсутствуют гарантии соблюдения прав трудящихся. В одну группу также входят еще 34 страны: Бахрейн, Бангладеш, Китай, Египет, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Пакистан, Украина, Турция, Зимбабве и другие.

Такому положению Беларуси поспособствовали, кроме декрета № 3, декрет № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», и сложности в работе независимых профсоюзов.

Напомним, что 2 апреля 2015 года президент Александр Лукашенко подписал декрет № 3 "О предупреждении социального иждивенчества". Жителей страны, которые не работали в течение 183 дней в году, обязали платить в казну сбор в 20 базовых величин.

Граждане страны Декрет №3 не приняли и не одобрили, по Беларуси прокатилась волна акций протеста , а сами тунеядцы сбор проигнорировали: из 470 тысяч социальных иждивенцев сбор уплатили лишь 54 тысячи человек.

В итоге Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, но готовы дать «тунеядцам» отсрочку по выплате сбора, который по приказу президента на протяжении года взимать не будут.