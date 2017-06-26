Национальный бренд Беларуси снова разрабатывают европейцы

МИНСК, 27 июн — Sputnik. Варианты национального бренда Беларуси будут представлены к концу этого года, сообщила во вторник начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Анна Муха.

Национальный бренд и логотип, как рассчитывают чиновники, помогут позиционировать Беларусь на международной арене и привлекать в республику больше туристов.

"Нашей страной заинтересовались. Европроект финансирует разработку стратегий бренда и предлагает варианты национальных логотипов Беларуси, которые могут быть представлены на дальнейшем обсуждении", — сообщила Муха.

По словам представительницы Минспорта, к концу года ведомство сможет показать две-три работы.

Муха уверена: в Беларуси есть не менее привлекательные места, чем, например, в Бельгии или Франции.

Национального бренда у республики ранее не было. К Чемпионату мира по хоккею 2014 года команда дизайнеров и маркетологов разрабатывали бренд и логотип Минска — Think Minsk, однако в последующем эта идея не "прижилась" для продвижения белорусской столицы за рубежом.

В 2012-м имиджем Беларуси на международной арене занимался лорд Тимоти Белл, однако результаты его работы для большинства белорусов так и остались загадкой. Изъявлял желание заниматься продвижением республики и известный маркетолог Джек Траут, а также ряд иных видных специалистов в сфере брендинга.