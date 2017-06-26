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Россияне получили сроки за организацию незаконной миграции в Верхнедвинском районе

27.06.2017 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Двое россиян за организацию незаконной миграции в Верхнедвинском районе приговорены к трем и одному годам лишения свободы, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры области Ольга Вержбович.

Суд Верхнедвинского района признал двух неработающих граждан России, ранее не судимых, виновными в организации незаконного транзитного проезда через Беларусь иностранцев. Один из них обвинялся в этих же действиях, совершенных группой лиц по предварительному сговору повторно, потому получил более жесткое наказание — 3 года лишения свободы с конфискацией имущества. Его подельник наказан годом лишения свободы.

Мужчин задержали в 2015 году в пограничной зоне в деревне Устье. 27 июля мужчина 1980 года рождения на своем автомобиле вез в направлении белорусско-латвийской границы 10 вьетнамцев. А 11 августа вблизи агрогородка Сарья пограничники пресекли незаконное перемещение по Беларуси еще 11 граждан Вьетнама. Им помогал уже другой проводник — мужчина 1976 года рождения.

Оказалось, что старший из мужчин вместе с другими неустановленными лицами занимался доставкой из Москвы в Беларусь безвизовых вьетнамцев в нарушение порядка и вне установленных пунктов пропуска. Второй фигурант дела за вознаграждение в 30 тысяч российских рублей на своем автомобиле перевозил их.

Организатор канала руководил передвижением автомобиля, но при первом задержании скрылся. Однако срыв операции и задержание подельника не остановили его. Вскоре он решил помочь незаконному транзиту через Беларусь 11 граждан Вьетнама, выполняя роль проводника, но в этот раз уйти от правоохранителей не смог.

По результатам рассмотрения судом апелляционной инстанции жалоб обвиняемых, приговор суда Верхнедвинского района оставлен без изменений и вступил в законную силу.

 
 
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Двое россиян за организацию незаконной миграции в Верхнедвинском районе приговорены к трем и одному годам лишения свободы.

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