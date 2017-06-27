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До 36ºС ожидается 29 июня в Брестской области

28.06.2017 07:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Теплые воздушные массы с юга Европы начнут поступать на территорию Беларуси 28 июня, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В этот день по области ожидается повышение температуры воздуха: ночью она составит 11−16ºС, днем — 26−31ºС. Возможны грозы и порывы ветра до 14 м/с, сообщили в ГУ «Брестский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

29 июня воздух прогреется еще сильнее в связи с поступлением теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Ночью температура в области составит 15−20ºС, днем столбик термометра поднимется до 30−34ºС, местами — до 36ºС. На большей части территории возможны дожди, грозы с порывами ветра до 15−20 м/с.

С 30 июня температура воздуха опустится до более умеренной. Днем составит 21−26ºС. Возможны кратковременные дожди.

 
Теги: Брест
 
 
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