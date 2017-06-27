Зачем минской очистной станции нужна реконструкция за 150 миллионов евро

Минская очистная станция (МОС) нуждается в кардинальной и комплексной реконструкции. Сколько в нее планируют вложить и в какие сроки намерены осуществить, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Минскую очистную станцию можно назвать стратегическим объектом. Расположенный в промышленной зоне Заводского района объект ведет свою историю с 1963 года. За минувшие десятилетия комплекс по полной механической и биологической очистке сточных и промышленных вод не раз подвергался локальной модернизации, капитальному ремонту отдельных сооружений и зданий. Сегодня основная станция и дополнившая ее в 2006 году МОС-2 ежесуточно перерабатывают более 500 тысяч кубометров грязной воды. В общей сложности они занимают территорию в 104 га. Обезвоженный осадок (в год он составляет около 250 тысяч тонн) вывозят и складируют в 18 иловых прудах в районе деревни Синило Минского района.

Мощности очистных станций уже подошли к критической черте. Дополнительные проблемы — отсутствие свободных площадей для расширения объектов, равно как и для захоронения осадков. Периодически поступают жалобы со стороны горожан прилегающей к станции жилой застройки. Людей раздражает характерный запах канализации.



Фото с сайта minsknews.by

Между тем город продолжает расти по количеству как населения, так и предприятий. К очистным подключают новых субъектов хозяйствования, расположенных в Минском районе.

Эти и многие другие факты и цифры приводит заместитель начальника производства — начальник ПТО «Минскочиствод» Кирилл Антонов.

— По заказу предприятия УП «Белкоммунпроект» разработало документацию реконструкции очистной станции, — рассказывает он. — Сейчас она проходит экспертное согласование и утверждение. Проект, включающий модернизацию сооружений по очистке сточных вод и строительство сооружений по утилизации осадков (сбраживание с получением биогаза и последующее сжигание), намерены реализовать в два этапа. В итоге это позволит снизить объемы захоронения отходов (золы) примерно в 10 раз. Сроки осуществления реконструкции — 5−6 лет. Ориентировочная стоимость — 150 млн евро.

Планируется задействовать как зарубежные, так и отечественные технологии и оборудование. Ряд иностранных компаний проявили заинтересованность в реализации проекта. Однако уже известно, что значительные объемы работ (в первую очередь строительные) будут проводить предприятия Беларуси. Источники финансирования — кредитные ресурсы финансовых учреждений, в том числе международных.

— Бытовые сточные и промышленные воды поступают на объект с 51 канализационной насосной станции, — продолжает Кирилл Антонов. — К слову, ближайшая находится в десятке метров от «Минскводоканала». Это станция № 3, одна из самых мощных в столице. В рамках предпроектных работ реконструкции МОС выполнена оценка различных вариантов использования осадка сточных вод (сжигание, сбраживание-сжигание, сушка с получением альтернативного топлива). Самым рациональным оказался вариант с внедрением технологии биологического удаления азота и фосфора, а также строительства сооружений по выработке биогаза и сжигания осадка сточных вод.



Фото с сайта minsknews.by

Весь объем грязной воды после очистки на МОС сбрасывается в Свислочь за чертой города на расстоянии 2 км от Минской кольцевой дороги. По качеству, запаху и даже цвету она отличается в лучшую сторону от речной воды. И соответствует большинству принятых в Беларуси экологических норм. Однако купаться в этой местности нежелательно, потому что на станции отсутствует технология обеззараживания. Как следствие — повышенное содержание болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Также в этом месте река значительно загрязнена поверхностными сточными водами со всего города.

— Для снижения потребления электроэнергии в 2013 году на МОС была построена малая гидроэлектростанция с двумя турбинами мощностью по 100 кВт каждая, — говорит Кирилл Антонов. — Работает полностью в автоматическом режиме. Однако очистная станция по-прежнему остается весьма затратным объектом. Самым энергоемким является оборудование, подающее воздух на этап биологической очистки воды. Ежечасно функционируют 3−5 агрегатов, мощность каждого составляет 600−700 кВт. Поэтому наше предприятие — один из активнейших потребителей электроэнергии в столице. Треть всех средств уходит на расчеты за нее. Сегодня около 95% всего технологического оборудования станции уже заменено на современное, значит, возможности энергосбережения в данном ключе исчерпаны. Единственный выход — кардинальное и комплексное обновление технологий всего объекта.