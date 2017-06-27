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Россиянин обокрал офис минской фирмы и купил себе дорогую машину

28.06.2017 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители задержали 48-летнего россиянина, который обокрал офис минской компании. Мужчина взломал два сейфа, а еще один унес. На эти деньги он купил дорогую машину, пишет ГУВД Мингорисполкома.


Сообщается, что россиянин пришел в бизнес-центр на улице Цеткин. Там он выбрал один из офисов, расположенный на 9-м этаже, и проник в него, повредив дверной замок. В помещении мужчина взломал два крупногабаритных сейфа и похитил их содержимое — 11 020 долларов США и более 34 тысяч рублей.

Еще один сейф небольшого размера он сбросил вниз через окно, а затем забрал его, скрываясь с места совершения преступления. К слову, в похищенном сейфе находилось всего 200 рублей.


Похищенные деньги он потратил на покупку дорогой машины, а позже его задержали. Как оказалось, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений в России.

Сейчас в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (Кража) УК РБ. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет лишения свободы.

 
 
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