Россиянин обокрал офис минской фирмы и купил себе дорогую машину

Столичные правоохранители задержали 48-летнего россиянина, который обокрал офис минской компании. Мужчина взломал два сейфа, а еще один унес. На эти деньги он купил дорогую машину, пишет ГУВД Мингорисполкома.





Сообщается, что россиянин пришел в бизнес-центр на улице Цеткин. Там он выбрал один из офисов, расположенный на 9-м этаже, и проник в него, повредив дверной замок. В помещении мужчина взломал два крупногабаритных сейфа и похитил их содержимое — 11 020 долларов США и более 34 тысяч рублей.

Еще один сейф небольшого размера он сбросил вниз через окно, а затем забрал его, скрываясь с места совершения преступления. К слову, в похищенном сейфе находилось всего 200 рублей.





Похищенные деньги он потратил на покупку дорогой машины, а позже его задержали. Как оказалось, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений в России.

Сейчас в отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 (Кража) УК РБ. Санкция указанной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет лишения свободы.