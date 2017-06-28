Эксперты: степень очистки лекарств – миф

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Разговоры о невысокой стоимости белорусских лекарств из-за якобы "низкой степени очистки" субстанций — заблуждение, заявила в среду заместитель гендиректора Борисовского завода медицинских препаратов Татьяна Батуро.



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От врачей или пациентов иногда можно услышать мнение о том, что белорусские препараты более дешевые и якобы менее качественные, чем импортные, из-за "степени очистки".

"Наша фармакопея (правила по изготовлению и проверке лекарств — Sputnik) соответствует европейской. Любое сырье обязательно проходит регистрацию в Министерстве здравоохранения, оно должно иметь сертификат GMP (подтверждающий, что субстанция произведена при строгом контроле качества и состава — Sputnik)", — заверила Батуро.

По словам фармакологов, разговоры о "степени очистки" субстанций — миф, ведь одни и те же субстанции покупают как белорусские, так и европейские фармакологические компании, и они идентичны друг другу.

"Это специально распространяемое заблуждение", — заверили специалисты.

Как поясняли эксперты, белорусские препараты дешевле вовсе не из-за качества, а из-за меньших сложностей с логистикой и работой на внутреннем рынке.

При этом белорусские лекарства экспортируются в десятки стран мира, где обязательно проходят регистрацию и их качество обязательно проверяется. В минувшем году белорусские фармкомпании экспортировали лекарств на 115 миллионов долларов, а уже в первом полугодии 2017-го достигнут рост объемов экспорта — не только в Россию, но и на другие рынки.