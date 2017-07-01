От клубничного супа до барана на вертеле. В Бобруйске прошел ежегодный фестиваль еды

Седьмой год подряд во время празднования Дня города бобруйские предприятия угощают всех желающих необычными блюдами, соревнуясь, кто из них готовит вкуснее. В этот раз благотворительный фестиваль «Запрашаем смачна есцi!» собрал на одной площадке не только представителей известных брендов, но и тысячи любителей гастрономических изысков. Среди них оказались и участники международного фестиваля «Венок дружбы», который в эти дни проходит в Бобруйске.









Многие предприятия расположились со своими блюдами на площадке по улице Горького с самого утра. В итоге к началу фестиваля часть из них раздала всю еду тем, кто успел проголодаться.

— А что делать, если люди шли мимо, останавливались, просили попробовать наш борщ? Ну не отказывать же им! — развела руками повар завода тракторных деталей и агрегатов Екатерина Кастюкевич. По ее словам, рецепт борща предложил директор предприятия Василий Ясюкевич, который придумал сам. В итоге классический украинский борщ с пампушками дополнили сушеные грибы, которые придали ему особый вкус.

Бобруйчане разобрали без малого 400 литров этого блюда за несколько часов, а две стеклянных банки для пожертвований оказались примерно на четверть заполнены монетами и купюрами различного достоинства.

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Что-то подобное произошло и на площадке «Водоканала», который потчевал всех желающих клубничным супом со льдом и мятой, а также свежими слойками собственного приготовления. Особый ажиотаж вызвал позаимствованный в музее предприятия автомат с газированной водой. Такие устройства еще лет 30 назад можно было встретить на улицах города, а сейчас они являются для бобруйчан настоящей экзотикой.

Неудивительно, что возле чудо-автомата с газировкой выстроилась огромная очередь.

По длине с ней могла соперничать разве что вереница людей возле павильона ОАО «Бобруйский мясокомбинат», директор которого Дмитрий Бонохов собственноручно угощал гостей фестиваля говяжьими стейками, колбасками на гриле, бараниной и люля-кебабами.









— Я уже третий раз очередь занимаю, — похвастался мужчина с двумя детьми, добавив, что сыну и дочери особенно понравились колбаски.

— А вот стейки тут плохо прожарены, — заявила пожилая леди в шляпе с полями.

Директор мясокомбината, по случаю праздника переодевшийся в ковбоя, лишь улыбнулся: стейки с кровью в этот день публика разбирала с завидной скоростью.









— Хотя мы готовим не совсем стейк с кровью, — пояснил Дмитрий Бонохов. — Мясо прожариваем больше, чем нужно. С кровью — это когда только корочка успела с двух сторон образоваться.





Коллектив ОАО «Белшина» решил в этот раз отказаться от горячих блюд, предложив попробовать каду по-грузински с чаем. Кадой оказалась аппетитная слоеная булочка с соленой посыпкой и зеленью, подносы с которой опустели меньше чем за час. Однако упор был сделан не на еду, а на развлекательную программу — директор предприятия Алексей Яковлев превратился в знойного кавказца, окружив себя не только роскошными танцовщицами, но и атрибутами восточного благосостояния. Кинжалы в кованых ножнах, рога изобилия и мечта каждого настоящего джигита — черная «Волга» — украсили площадку «Белшины».





Маркетологи «Красного пищевика» в этом году вновь проделали свой фирменный трюк, организовав два пункта по сбору пожертвований. В первом из них всем желающим в обмен на «столько, сколько не жалко» предлагали отведать блюда итальянской кухни — овощной супчик с говядиной и острым перцем, пиццу с колбасой и грибами, а также холодный зеленый чай. Вторая очередь выстроилась за фирменными сладостями предприятия. Неудивительно, что в прошлом году именно «Красный пищевик» собрал самую большую сумму пожертвований. Результаты благотворительной акции этого года, по итогам которой все средства будут переданы в детский приют, станут известны через несколько дней. А пока бобруйчане с удовольствием пополняли копилки предприятий монетами и купюрами, дегустируя необычные яства.





— Я каждый год специально прихожу на фестиваль, чтобы попробовать харчо, которое готовит директор ОАО «Славянка» Теймураз Бочоришвили. А в этот раз не успела, все разобрали, — бобруйчанка в очереди к павильону «Красного пищевика» явно была расстроена. — Что ж, попробую вместо грузинского блюда итальянское.



