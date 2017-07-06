Милиция разыскивает 14-летнюю Диану Морозову, которая в седьмой раз убежала из дома

Волонтеры и милиция объявили в розыск 14-летнюю Диану Морозову, которая 28 июня вышла из дома в неизвестном направлении, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.



Фото: ПСО «Ангел Брест»

28 июня девушка вышла из дома в деревне Старомлыны, Дрогичинского района и пропала. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно, на связь с родными и близкими она не выходила. Мама девочки обратилась с заявлением в милицию. По предварительной информации Диана отправилась на попутках в направлении Орши. Не исключено, что конечная цель путешествия — Москва.

Ранее она неоднократно убегала из дома , бродяжничала. Нынешний побег уже седьмой по счету. В предпоследний раз она ушла из дома в апреле текущего года . Нашли ее через два месяца на трассе недалеко от Барановичей. Летом 2016 года ее отыскали в Орше. До этого — в автобусе, когда девочка ехала к своему парню в Минск.