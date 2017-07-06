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Милиция разыскивает 14-летнюю Диану Морозову, которая в седьмой раз убежала из дома
07.07.2017 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Волонтеры и милиция объявили в розыск 14-летнюю Диану Морозову, которая 28 июня вышла из дома в неизвестном направлении, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
28 июня девушка вышла из дома в деревне Старомлыны, Дрогичинского района и пропала. До сегодняшнего дня ее местонахождение неизвестно, на связь с родными и близкими она не выходила. Мама девочки обратилась с заявлением в милицию. По предварительной информации Диана отправилась на попутках в направлении Орши. Не исключено, что конечная цель путешествия — Москва.
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