Трое белорусов подозреваются в организации канала незаконной миграции

9 июля вблизи деревни Повитье, Кобринского района были задержаны четверо граждан Пакистана и трое — Бангладеш, сообщает пресс-служба ГПК.



Фото: ГПК

Нелегалов перевозили в трех машинах. Было установлено, что трое белорусов должны были помочь им перейти украинскую границу вне пунктов пропуска. Не исключено, что далее задержанные намеревались незаконно перейти границу с ЕС.

В отношении граждан Беларуси Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 371−1 УК (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Иностранные граждане задержаны, в настоящее время их личности устанавливаются. На них составили протоколы за умышленное незаконное пересечение государственной границы по ст. 23.29 КоАП. Им грозит до 100 базовых величин штрафа с депортацией.