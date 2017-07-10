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Трое белорусов подозреваются в организации канала незаконной миграции

11.07.2017 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
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9 июля вблизи деревни Повитье, Кобринского района были задержаны четверо граждан Пакистана и трое — Бангладеш, сообщает пресс-служба ГПК.


Фото: ГПК

Нелегалов перевозили в трех машинах. Было установлено, что трое белорусов должны были помочь им перейти украинскую границу вне пунктов пропуска. Не исключено, что далее задержанные намеревались незаконно перейти границу с ЕС.

В отношении граждан Беларуси Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 371−1 УК (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Иностранные граждане задержаны, в настоящее время их личности устанавливаются. На них составили протоколы за умышленное незаконное пересечение государственной границы по ст. 23.29 КоАП. Им грозит до 100 базовых величин штрафа с депортацией.

 
 
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Они должны были помочь семерым нелегалам перейти белорусско-украинскую границу вне пунктов пропуска.

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