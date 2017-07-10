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В Кличеве к "Дожинкам" появится метровый "Рог изобилия"
11.07.2017 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Бронзовый арт-объект «Рог изобилия» появится в Кличеве к областным «Дожинкам», сообщает районная газета «
По словам Андрея Воробьева, идея создать «Рог изобилия» появилась не сразу. Было много вариантов, связанных и с великим партизанским прошлым края, подковой, расположенной на гербе города.
— А потом как-то внутри прозвучало: «Рог изобилия». И я начал думать, как он может выглядеть, что вместить в себя. Так и получился всеобъемлющий, разномасштабный объект. Если внимательно смотреть, здесь есть все: и материальные предметы — автомобили, самолеты, — и продукты питания — кувшин с молоком, белорусские блины, знаменитая кличевская клюква, — и духовные ценности — книга, — сказал Андрей Воробьев.
Где установят скульптуру, пока неизвестно.
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Бронзовую скульптуру изготовит Андрей Воробьев.
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