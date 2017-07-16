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В МИД Беларуси направлена нота из-за показа трейлера к фильму «Крым»

17.07.2017 13:57 — Новости Общества | БДГ  
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В МИД Беларуси направлена нота от украинского посольства в связи с демонстрацией трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в кинотеатрах Минска.

Таким образом Украина выражает протест против показа фильма об аннексии Крыма в прокат в Беларуси.

Об этом сообщает Еврорадио, ссылаясь на первого секретаря посольства Украины в Беларуси Марию Гуцало. Гуцало отметила, что нота направлена, а когда покажут фильм, «тогда будет реакция».

Российская группа компаний «Парадиз», занимающаяся кинопрокатом,  подтвердила, что показ фильма в Беларуси планируется 28-29 сентября, а пока идет обсуждение списка кинотеатров.

В то же время,  в минском Киновидеопрокате агентству Sputnik сообщали, что фильм «Крым» Алексея Пиманова в Беларуси показывать не планировали, а трейлер демонстрировался в рамках договоренности с дистрибьюторами, которая предполагает показ обязательного пакета роликов перед демонстрацией фильма Романа Волобуева «Блокбастер».  

Недавно в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма «Крым» – российской драмы, «основанной на реальных событиях». Режиссер фильма Алексей Пиманов – ведущий программы «Человек и закон», политический и общественный деятель.

Действие фильма разворачивается на украинском полуострове зимой и весной 2014 года. Фильм расскажет историю пары, которую судьба свела неподалеку от древнего города Мангуп-Кале. На фоне событий «Крымской весны» влюбленным придется сражаться за жизнь и чувства.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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В МИД Беларуси направлена нота от украинского посольства в связи с демонстрацией трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в кинотеатрах...

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