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В МИД Беларуси направлена нота из-за показа трейлера к фильму «Крым»
17.07.2017 13:57 — Новости Общества | БДГ
В МИД Беларуси направлена нота от украинского посольства в связи с демонстрацией трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в кинотеатрах Минска.
Таким образом Украина выражает протест против показа фильма об аннексии Крыма в прокат в Беларуси.
Об этом сообщает
Российская группа компаний «Парадиз», занимающаяся кинопрокатом, подтвердила, что показ фильма в Беларуси планируется 28-29 сентября, а пока идет обсуждение списка кинотеатров.
В то же время, в минском Киновидеопрокате агентству
Недавно в минских кинотеатрах стали показывать трейлер фильма «Крым» – российской драмы, «основанной на реальных событиях». Режиссер фильма Алексей Пиманов – ведущий программы «Человек и закон», политический и общественный деятель.
Действие фильма разворачивается на украинском полуострове зимой и весной 2014 года. Фильм расскажет историю пары, которую судьба свела неподалеку от древнего города Мангуп-Кале. На фоне событий «Крымской весны» влюбленным придется сражаться за жизнь и чувства.
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В МИД Беларуси направлена нота от украинского посольства в связи с демонстрацией трейлера российского фильма «Крым» режиссера Алексея Пиманова в кинотеатрах...
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