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В Минске будут сажать деревья у дорог с устойчивостью к реагентам
17.07.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовил предложения, которые направлены на то, чтобы обеспечить новым деревьям максимальную приживаемость в городе вдоль дорог. Агентство "
Институт природопользования НАН Беларуси изучил породные структуры деревьев в Минске и выявил, что в городе посажено довольно много видов деревьев, которые не растут из-за техногенных загрязнений.
В связи с этим председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк предлагает сажать деревья с земляным комом и использовать сорта, которые устойчивы к воздействию противогололедных реагентов.
Кроме того, Масляк считает, что ситуацию спасет так называемое контейнерное озеленение. К такому методу можно прибегать круглогодично и использовать в местах, где проходят инженерные коммуникации. Кроме того, посадка дерева в контейнер практически исключает попадание в грунт реагентов в зимний период.
— До конца года «Минскзеленстрой» и его структурные подразделения запланировали установить свыше 600 контейнеров с деревьями и кустарниками, часть из них уже украшают город.
Председатель комитета подчеркнул, что следует использовать больше хвойных, лиственных деревьев и кустарников, а также вместо вырубленных деревьев сажать новые с применением контейнеров.
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Какой способ будут использовать в Минске, чтобы на деревья вдоль дорог не влияли реагенты.
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