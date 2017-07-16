В Минске будут сажать деревья у дорог с устойчивостью к реагентам

Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовил предложения, которые направлены на то, чтобы обеспечить новым деревьям максимальную приживаемость в городе вдоль дорог. Агентство " Минск-новости " пишет, что именно планируют сделать для защиты насаждений.

Институт природопользования НАН Беларуси изучил породные структуры деревьев в Минске и выявил, что в городе посажено довольно много видов деревьев, которые не растут из-за техногенных загрязнений.

В связи с этим председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк предлагает сажать деревья с земляным комом и использовать сорта, которые устойчивы к воздействию противогололедных реагентов.

Кроме того, Масляк считает, что ситуацию спасет так называемое контейнерное озеленение. К такому методу можно прибегать круглогодично и использовать в местах, где проходят инженерные коммуникации. Кроме того, посадка дерева в контейнер практически исключает попадание в грунт реагентов в зимний период.

— До конца года «Минскзеленстрой» и его структурные подразделения запланировали установить свыше 600 контейнеров с деревьями и кустарниками, часть из них уже украшают город.

Председатель комитета подчеркнул, что следует использовать больше хвойных, лиственных деревьев и кустарников, а также вместо вырубленных деревьев сажать новые с применением контейнеров.