Минские поклонники желают солисту Depeche Mode выздоровления

МИНСК, 17 июл – Sputnik. Белорусские фанаты популярной британской рок-группы Depeche Mode желают его солисту Дэйву Гаану скорейшего выздоровления.



© AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA Солист Depeche Mode Дэйв Гаан находится в минской больнице

Группа в понедельник вечером внезапно отменила концерт, который должен был состояться на "Минск-Арене". По информации коллектива, выступление для белорусских поклонников не состоялось, так как Гаан был доставлен в девятую клиническую минскую больницу.

Фанаты на официальной странице Depeche Mode оставляют многочисленные комментарии под новостью с отменой концерта, желая Гаану скорейшего выздоровления.

По пока неподтвержденной информации, фронтмен коллектива был доставлен в учреждение здравоохранения с кишечным расстройством.

Дэйв Гаан в больнице с кишечным расстройством — Элеонора (@Keittilin) 17 июля 2017 г.

Дэйв Гаан приехал в минскую больницу:

— а картачка ваша гдзе? гдзе вы праписаны? — Anja (@tens_) 17 июля 2017 г.

Концерт Depeche Mode в Минске отменен по причине того, что Гаан чем-то траванулся и лежит теперь у нас в больничке. — переехало комбайном (@priz_m) 17 июля 2017 г.

Пока организаторы концерта, компания Atom entertainment, не сообщили, что делать поклонникам, купившим билеты на выступление. В настоящее время телефоны организатора отключены и никаких данных от компании получить не удалось.