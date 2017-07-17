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Минские поклонники желают солисту Depeche Mode выздоровления

17.07.2017 20:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Белорусские фанаты популярной британской рок-группы Depeche Mode желают его солисту Дэйву Гаану скорейшего выздоровления.

Минские поклонники желают солисту Depeche Mode выздоровления
© AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Солист Depeche Mode Дэйв Гаан находится в минской больнице

Группа в понедельник вечером внезапно отменила концерт, который должен был состояться на "Минск-Арене". По информации коллектива, выступление для белорусских поклонников не состоялось, так как Гаан был доставлен в девятую клиническую минскую больницу.

Фанаты на официальной странице Depeche Mode оставляют многочисленные комментарии под новостью с отменой концерта, желая Гаану скорейшего выздоровления.

По пока неподтвержденной информации, фронтмен коллектива был доставлен в учреждение здравоохранения с кишечным расстройством.

Пока организаторы концерта, компания Atom entertainment, не сообщили, что делать поклонникам, купившим билеты на выступление. В настоящее время телефоны организатора отключены и никаких данных от компании получить не удалось.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По пока неподтвержденной информации, фронтмен коллектива был доставлен в учреждение здравоохранения с кишечным расстройством.

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