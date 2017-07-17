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Минские поклонники желают солисту Depeche Mode выздоровления
17.07.2017 20:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. Белорусские фанаты популярной британской рок-группы Depeche Mode желают его солисту Дэйву Гаану скорейшего выздоровления.
© AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA
Группа в понедельник вечером внезапно отменила концерт, который должен был состояться на "Минск-Арене". По информации коллектива, выступление для белорусских поклонников не состоялось, так как Гаан был доставлен в девятую клиническую минскую больницу.
Фанаты на официальной странице Depeche Mode оставляют многочисленные комментарии под новостью с отменой концерта, желая Гаану скорейшего выздоровления.
По пока неподтвержденной информации, фронтмен коллектива был доставлен в учреждение здравоохранения с кишечным расстройством.
Пока организаторы концерта, компания Atom entertainment, не сообщили, что делать поклонникам, купившим билеты на выступление. В настоящее время телефоны организатора отключены и никаких данных от компании получить не удалось.
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По пока неподтвержденной информации, фронтмен коллектива был доставлен в учреждение здравоохранения с кишечным расстройством.
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