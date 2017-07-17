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В Березовке пройдет первенство Европы по городошному спорту
18.07.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by
Березовка уже не первый раз принимает чемпионаты Европы
Участвовать в первенстве будут сборные команды (спортсмены) государств, входящих в состав Международной федерации городошного спорта: Республики Беларусь, Германии, Латвии, Молдовы, России, Украины и стран, планирующих развивать городошный спорт.
Судейскую коллегию возглавит судья высшей национальной категории Александр Кулак (Молодечно, Беларусь). Планируется, что на соревнования приедет более 50 участников.
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Планируется, что на соревнования приедет более 50 участников.
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