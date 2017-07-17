В Березовке пройдет первенство Европы по городошному спорту

Березовка уже не первый раз принимает чемпионаты Европы по городошному спорту . 20−23 июля здесь пройдет первенство Европы среди юношей и девушек ‎1999−2003 годов рождения и моложе, а также участие будут принимать юниоры и юниорки ‎1992−1998 годов рождения.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Участвовать в первенстве будут сборные команды (спортсмены) государств, входящих в состав Международной федерации городошного спорта: Республики Беларусь, Германии, Латвии, Молдовы, России, Украины и стран, планирующих развивать городошный спорт.

Судейскую коллегию возглавит судья высшей национальной категории Александр Кулак (Молодечно, Беларусь). Планируется, что на соревнования приедет более 50 участников.