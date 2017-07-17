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В Березовке пройдет первенство Европы по городошному спорту

18.07.2017 10:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Березовка уже не первый раз принимает чемпионаты Европы по городошному спорту. 20−23 июля здесь пройдет первенство Европы среди юношей и девушек ‎1999−2003 годов рождения и моложе, а также участие будут принимать юниоры и юниорки ‎1992−1998 годов рождения.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Участвовать в первенстве будут сборные команды (спортсмены) государств, входящих в состав Международной федерации городошного спорта: Республики Беларусь, Германии, Латвии, Молдовы, России, Украины и стран, планирующих развивать городошный спорт.

Судейскую коллегию возглавит судья высшей национальной категории Александр Кулак (Молодечно, Беларусь). Планируется, что на соревнования приедет более 50 участников.

 
 
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Планируется, что на соревнования приедет более 50 участников.

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