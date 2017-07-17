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Жители Лельчиц приехали забрать у российского работодателя зарплату, а попали в руки оперативников

18.07.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
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В незавидную ситуацию попали два жителя Лельчиц, приехавшие на встречу с российским работодателем, которые обещал расплатиться за их труд. Но в итоге мужчины не только не увидели денег, но еще и оказались в руках белорусских оперативников.


Милиционеры владели информацией о том, что 31-летний и 32-летний жители Лельчиц выезжали на заработки в Москву и в один из июльских дней белорусы должны были получить зарплату. Рассчитать их намеревался россиянин, который приехал в Беларусь. В придорожном кафе 53-летний москвич передал своим работникам причитающиеся им деньги, но не белорусскими купюрами, а денежными знаками Центрального банка Российской Федерации в сумме 200 тысяч рублей. За процессом выплаты зарплаты работодателя и строителей застали сотрудники милиции, — сообщает сайт УВД.

Далее оперативники передали жителей Лельчиц представителям инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Калинковичскому району. На мужчин за незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства составлены административные протоколы, а 200 000 российских рублей изъяты.

Справочно:

Указ Президента Республики Беларусь № 49 от 09.02.2015. п.п. 1.2 п. 1 ч.1 — незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, а равно иное незаконное использование ценных бумаг и платежных документов в иностранной валюте -влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от ста до двухсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В незавидную ситуацию попали два жителя Лельчиц, приехавшие на встречу с российским работодателем, которые обещал расплатиться за их труд. Но в итоге мужчины не...

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