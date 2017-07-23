Россиянин пытался провезти через границу французскую саблю XIX века

В пункте пропуска «Песчатка» у гражданина России таможенники обнаружили саблю в ножнах неустановленного образца, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.



Фото: Государственный комитет судебных экспертиз

Разрешительных документов у хозяина холодного оружия не было. Он пояснил, что саблю он приобрел во Франции в качестве сувенира.

Экземпляр изъяли и направили на экспертизу. По заключению специалиста, сабля изготовлена заводским способом, является холодным оружием колюще-режущего действия и относится к французской пехотной офицерской сабле образца 1855 года.



Фото: Государственный комитет судебных экспертиз

Как отмечают эксперты, данная модель сабли и ее последующие модификации находились на вооружении Франции вплоть до конца Первой мировой войны, что позволяет говорить о раритетности данного экземпляра холодного оружия.