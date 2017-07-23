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Россиянин пытался провезти через границу французскую саблю XIX века
24.07.2017 18:28 — Новости Общества | Tut.by
В пункте пропуска «Песчатка» у гражданина России таможенники обнаружили саблю в ножнах неустановленного образца,
Разрешительных документов у хозяина холодного оружия не было. Он пояснил, что саблю он приобрел во Франции в качестве сувенира.
Экземпляр изъяли и направили на экспертизу. По заключению специалиста, сабля изготовлена заводским способом, является холодным оружием колюще-режущего действия и относится к французской пехотной офицерской сабле образца 1855 года.
Как отмечают эксперты, данная модель сабли и ее последующие модификации находились на вооружении Франции вплоть до конца Первой мировой войны, что позволяет говорить о раритетности данного экземпляра холодного оружия.
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Данная модель сабли и ее последующие модификации находились на вооружении Франции вплоть до конца Первой мировой войны
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